17:01 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 24 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 24 сентября отмечено как Федорины вечерки. На Руси в этот день третий раз встречали осень и говорили: «Всякое лето кончается, осень начинается».

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Источник: РИА "Новости"

Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также какие приметы погоды связаны с 24 сентября 2024 года.

Приметы погоды 24 сентября

В народе 24 сентября внимательно следили за урожаем грибов и и животными, чтобы узнать, какими будут осень и зима.

  • Грибов много — зима будет снежной, и наоборот.
  • Если на улице много пчел летает, то зима наступит поздно.
  • Муравьи строят большие муравейники — к суровой зиме.
  • Если ветер в этот день сильный, то зима будет снежной.
  • Если на Федору пошел дождь, то вся осень будет дождливой.

Что можно делать 24 сентября

На Руси 24 сентября начинались капустные вечерки. Женщины собирались в доме, рубили капусту, рассказывали друг другу выдуманные веселые истории.

Также женщины занимались готовкой: пекли пироги с капустой, варили из нее щи, делали голубцы. Если эти угощения вместе ела молодая пара, считалось, что семейная жизнь будет счастливой. Еще раньше говорили, что девушка, мечтающая о детях, должна съесть как можно больше капусты.

В народе считалось, что на Федору нужно надевать вещи золотистого цвета для привлечения счастья.

Что запрещено делать 24 сентября

Чтобы не навлечь на себя несчастья, не стоит в этот день мыть голову. Красить губы тоже не рекомендуется — можно заболеть.

Незамужним девушкам не стоит носить испачканную грязью одежду. Если девушка испачкала подол, то, по приметам, ее будущий муж может оказаться бедным или пьяницей.

В народе говорят, что 24 сентября нельзя врать и клеветать. Считается, что обман обязательно раскроется. А чтобы ни с кем не поссориться, не стоит собирать осколки разбитой посуды и пытаться их склеить. Лучше сразу выбросить.

Плохой приметой считается поднимать что-то чужое на улице — могут навести порчу.

24 сентября для сватовства является не самым лучшим днем. Не стоит также начинать любые дела и совершать покупки — работа над чем-то новым не принесет успехов, а приобретенные вещи долго не прослужат.

Анна Морозова

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