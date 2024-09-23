Народные приметы на 24 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
В народном календаре 24 сентября отмечено как Федорины вечерки. На Руси в этот день третий раз встречали осень и говорили: «Всякое лето кончается, осень начинается».
В народном календаре 24 сентября отмечено как Федорины вечерки. На Руси в этот день третий раз встречали осень и говорили: «Всякое лето кончается, осень начинается».
Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также какие приметы погоды связаны с 24 сентября 2024 года.
В народе 24 сентября внимательно следили за урожаем грибов и и животными, чтобы узнать, какими будут осень и зима.
На Руси 24 сентября начинались капустные вечерки. Женщины собирались в доме, рубили капусту, рассказывали друг другу выдуманные веселые истории.
Также женщины занимались готовкой: пекли пироги с капустой, варили из нее щи, делали голубцы. Если эти угощения вместе ела молодая пара, считалось, что семейная жизнь будет счастливой. Еще раньше говорили, что девушка, мечтающая о детях, должна съесть как можно больше капусты.
В народе считалось, что на Федору нужно надевать вещи золотистого цвета для привлечения счастья.
Чтобы не навлечь на себя несчастья, не стоит в этот день мыть голову. Красить губы тоже не рекомендуется — можно заболеть.
Незамужним девушкам не стоит носить испачканную грязью одежду. Если девушка испачкала подол, то, по приметам, ее будущий муж может оказаться бедным или пьяницей.
В народе говорят, что 24 сентября нельзя врать и клеветать. Считается, что обман обязательно раскроется. А чтобы ни с кем не поссориться, не стоит собирать осколки разбитой посуды и пытаться их склеить. Лучше сразу выбросить.
Плохой приметой считается поднимать что-то чужое на улице — могут навести порчу.
24 сентября для сватовства является не самым лучшим днем. Не стоит также начинать любые дела и совершать покупки — работа над чем-то новым не принесет успехов, а приобретенные вещи долго не прослужат.
Анна Морозова