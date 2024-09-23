17:52 (мск), источник: ТАСС Наука

На Солнце произошла мощная вспышка

МОСКВА, 23 сентября /ТАСС/ — Мощная вспышка класса М произошла на Солнце в ночь на 23 сентября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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Источник: amic.ru

«23 сентября в 00:39 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3835 (S20E63) зарегистрирована вспышка M3.7/2N продолжительностью 53 минуты», — сообщает ИПГ.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.

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