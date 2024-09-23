На Солнце произошла мощная вспышка
МОСКВА, 23 сентября /ТАСС/ — Мощная вспышка класса М произошла на Солнце в ночь на 23 сентября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
МОСКВА, 23 сентября /ТАСС/ — Мощная вспышка класса М произошла на Солнце в ночь на 23 сентября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«23 сентября в 00:39 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3835 (S20E63) зарегистрирована вспышка M3.7/2N продолжительностью 53 минуты», — сообщает ИПГ.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.