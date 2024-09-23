16:31 (мск), источник: Погода Mail

Видео: снегопад в Южной Африке

Это настоящая погодная аномалия. Посмотрите, как снегопад воспринимают люди и животные.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 63% 757 мм рт. ст. +15°
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Видео с места опубликовал Telegram-канал Reddit. В одном из материалов видно снеговика. Двое веселых полуголых парней изображают, что пьют с ним и курят кальян. Кто-то после выпавшего снегопада попытался прокатиться на лыжах — получилось у него это неважно, что, впрочем, неудивительно. Животные же в ЮАР явно не понимают, что происходит, но пытаются приспособиться к новым условиям.

В некоторых регионах сугробы уже достигают двух метров в высоту.

Погода в целом часто удивляет людей. Например, недавно выяснилось, что в Арктике потепление сопровождается восстановлением ледяных жил в болотах.

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