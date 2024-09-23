16:24 (мск), источник: Погода Mail

В ЮАР прошел аномальный снегопад. Фото

21 сентября на Южно-Африканскую Республику обрушился снегопад. Из-за сильных и продолжительных осадков многие дороги были перекрыты, а люди оказались «заблокированы» в собственных автомобилях.

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После продолжительного снегопада многие дороги в Южно-Африканской Республике (ЮАР) были перекрыты. Сообщается, что ключевое шоссе «N3», связывающее Йоханнесбург и Дурбан на восточном побережье, пострадало больше всего. Трассу завалило снегом, что ограничило возможность передвижения спасательных групп. В связи с такой экстремальной ситуацией многие водители были вынуждены дожидаться помощи в течение нескольких часов.

Источник: AP 2023

Автомобилист Мухаммад Гулам рассказал телеканалу Newzroom Afrika, что он провел ночь в своей машине с детьми недалеко от города Харрисмит, расположенного примерно в 270 километрах к юго-востоку от Йоханнесбурга.

Известно, что в настоящее время во многих городах ЮАР выпало до двух метров снега. Синоптик Южноафриканской метеорологической службы Лютандо Масимини, уверяет, что в ближайшее время ожидается усиление снегопада.

Источник: AP 2023

Вдали от опасных зон это редкое явление привлекло внимание людей, которые с нетерпением ждали снегопада. Джастин Надасем Бейкер поделился, что в течение трех часов ехал со своей семьей из Йоханнесбурга в Уорден, чтобы застать своими глазами снегопад.

Ранее стало известно, что резкое похолодание пришло в Нижний Новгород.

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