Что можно посадить осенью: лучшие культуры для поздней посадки

Правильный выбор культур для посадки в этот период времени может значительно обогатить ваш сад или огород и обеспечить прекрасный урожай весной. Осенние посадки помогают растениями приспособиться к новым условиям, укрепить корневую систему и обеспечить активное развитие в теплое время года. В этой статье мы рассмотрим, какие культуры можно посадить осенью, чтобы максимально эффективно использовать эту благодатную пору. Вы узнаете о самых популярных осенних растениях и получите советы по их правильной посадке и уходу. Давайте подготовим свои грядки и сделаем осень по-настоящему плодотворной!
Правила подготовки почвы к осенней посадке
Подготовка земли к подзимней посадке — залог богатого урожая в следующем сезоне. Для успешного результата с первого раза, требуется соблюдать определенные правила. Убедитесь, что выбрано подходящее место для посадки, учитывающее освещение и защиту от сильных ветров. Место должно быть солнечным, направление грядок — с севера на юг.
«Растения, высаженные под зиму, требуют более внимательного ухода и дополнительной защиты от ранних морозов и от смыва семян талыми водами весной. Земля должна быть плодородной, легкой, с нейтральной реакцией среды. Чтобы снизить кислотность грунта и улучшить физические характеристики, внесите древесную золу, примерно 300 г на 1 кв. м. Обратите внимание на дренаж и уровень земли — не сажайте посевной материал на склоне», — рассказывает Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор блога ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России».
В таблице ниже рассмотрим все этапы подготовки почвы и посева.
|Аспект
|Описание
|Очистка участка
|Удалите все сорняки, растительные остатки и мусор с поверхности почвы. Это предотвратит распространение болезней и вредителей
|Перекопка
|Перекопайте почву на глубину около 20—30 см. Это улучшает структуру почвы, а также насыщает ее кислородом, что способствует развитию корней
|Внесение органических удобрений
|Добавьте органические удобрения, такие как компост или перегной. Это обогатит землю питательными веществами и улучшит ее структуру
|Внесение минеральных удобрений
|Можно добавить минеральные удобрения. Обычно это фосфорные и калийные удобрения, которые помогают укрепить корневую систему и повысить зимостойкость растений
|Формирование грядок
|Сделайте высокие грядки (40—50 см высотой), чтобы избежать застаивания талых вод. Советуем использовать грядки с бортиками
|Подготовка бороздок
|Сделайте на грядках бороздки до 5 см глубиной и накройте пленкой до тех пор, пока земля не замерзнет
|Посев
|Сухие семена засыпьте смесью земли с песком и торфом. Такое почвенное сочетание не даст образоваться корке на поверхности
|Мульчирование
|Следует замульчировать грядку перегноем или торфом. Толщина слоя 5—7 см. Весной этот слой убирают, как только растает снег
|Укрытие
|Сверху грядку можно накрыть сухими ветками, лапником, сухой листвой
При посеве рекомендуется увеличивать норму семян на 30—50%, что позволит сбалансировать возможные потери и обеспечить лучший результат. Еще один способ сократить риски — использовать дражированный семенной материал.
Важно помнить, что при подзимней посадке посевной материал не замачивают и не поливают, чтобы избежать прорастания осенью.
Плюсы и минусы осенней посадки
Одним из популярных методов ускорения процесса весеннего роста растений считается осенняя посадка.
Этот подход позволяет многим огородным культурам укорениться, адаптироваться к новым условиям и дать более ранний и богатый урожай.
Однако, как и любой другой метод, осенняя посадка имеет свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать при планировании. Далее мы подробно разберем преимущества и недостатки осенней посадки растений, чтобы помочь вам принять обоснованное решение и добиться наилучших результатов в вашем саду.
- Ранний старт вегетации. Одним из главных преимуществ осенней посадки считается возможность более раннего начала вегетационного периода. Растения успевают прорасти и окрепнуть, как только почва прогревается весной, что способствует более раннему урожаю.
- Естественная стратификация. Многие семена требуют стратификации — процесса, при котором они проходят холодный период, чтобы хорошо прорасти. Подзимняя посадка обеспечивает естественные условия для этого процесса, что увеличивает процент всхожести.
- Экономия времени и усилий. Осенняя посадка позволяет садоводам сэкономить весеннее время. Вместо того чтобы заниматься посадкой в весенний пик, можно подготовить грядки осенью и просто наблюдать за активным ростом растений.
- Меньше конкуренции с сорняками. В холодный период года многие сорняки не могут пробиться сквозь снег и мороз, что дает растениями шанс на лучшее развитие без конкуренции за ресурсы.
- Риск вымерзания. Одним из главных недостатков подзимней посадки считается риск вымерзания растений. Особенно это касается семян, которые могут не пережить сильные морозы или резкие перепады температуры.
- Неравномерный всход. Осенняя посадка может привести к неравномерному всходу растений. Некоторые семена могут прорасти слишком рано и пострадать от возвращающихся холодов, в то время как другие могут не прорасти вовсе.
- Меньше контроля. Осенняя посадка предполагает меньший контроль со стороны садовода. При этом сложно предсказать, как именно погода и климатические условия повлияют на развитие растений.
Что можно посадить осенью в огороде
Многие растения способны успешно пережить зиму, чтобы порадовать нас ранними весенними всходами. От моркови и лука до трав и цветов — выбор культур разнообразен, и каждый найдет что-то для себя. Далее рассмотрим, что можно посадить осенью в саду и огороде, чтобы эффективно использовать время и пространство и обеспечить себе богатый урожай в следующем году.
Овощные культуры, посаженные с осени, начинают прорастать одновременно с потеплением весной и имеют достаточно времени, чтобы вырастить ботву и сформировать плоды или корнеплоды. Выбирайте холодостойкие сорта и обратите внимание, что подзимние овощи плохо подходят для длительного хранения.
Этот овощ отлично переносит зимние холода и при посадке осенью созреет уже в середине июня. Сажайте при температуре +2…+4 °C. Семена сеют на глубину 3—5 см, расстояние между бороздками — 15—20 см.
Популярные для осеннего посева сорта: «московская зимняя А-545», «несравненная», «витаминная 6», «нантская 4».
Корнеплод легко прорастает при температуре выше +0 °C, поэтому следует дождаться, пока установится устойчивая температура -5…-3. Глубина посева — 3—4 см, расстояние между рядами — 20—30 см.
Рекомендуемые сорта: «подзимняя 474», «холодостойкая 19», «мулатка-шоколадка», «северный шар».
При посадке осенью к столу редис можно будет подавать уже в начале мая. Высевайте семена при температуре -4… +0 °C на глубину 4 см, между рядами — 10—15 см.
Идеальные для подзимнего посева сорта редиса: «жара», «заря», «маяк», «спартак».
Эта культура лучше всего подходит для подзимней посадки. Этот способ позволяет получить более ранний и обильный урожай, менее подверженный заболеваниям и атакам вредителей. Лук-севок можно сажать при -2…-1, глубина посева — 3—4 см, между луковицами — 3—4 см, а между рядами — 20—25 см.
Распространенные сорта: «форум», «радар», «трой F1», «шекспир».
Посадка декоративных культур осенью — это отличный способ заранее подготовиться к весеннему сезону. Среди однолетников хорошо переносят подзимнюю посадку астра, василек, календула, космея, лаватера, лобулярия, флокс Друммонда, эшшольция. Из многолетних растений можно посадить аквилегию, дельфиниум, лаванду, нивяник, примулу.
«Планируя весеннее обновление сада, обратите внимание на подснежники и виолы. При посадке под зиму весной подснежники порадуют ранним цветением, а виолы — яркими красками», — советует эксперт Николай Хромов.
Галантус, или подснежник, — это один из первых цветов, который радует нас своими нежными белыми бутонами еще до выхода природы из зимней спячки. Эти очаровательные растения с их крошечными цветками символизируют приход весны и способны вдохнуть жизнь в любой уголок сада. Высаживать луковицы подснежника следует за месяц до заморозков, глубина посева — 5—8 см, расстояние между растениями — 5—7 см.
Фиалки еще называют виолами и анютиными глазками. При обычной посадке это двухлетнее растение зацветает в следующем году. Но если посадить виолы под зиму, они порадуют вас цветами уже в апреле-мае. Высевать семена можно при +0…+5 °C, глубина посева — 1 см, расстояние между растениями — 15—25 см.
Многие виды зелени и пряных трав начинают прорастать уже при +2…+5 °C и устойчивы к возвратным заморозкам, а значит, считаются отличными кандидатами на подзимний сев.
«Для посадки осенью выберите петрушку и укроп. Эти травы хорошо переносят подзимний посев, не требуют особых условий выращивания, весной рано трогаются в рост и станут витаминной добавкой к вашему питанию», — рекомендует эксперт Николай Хромов.
- кинзу;
- салат;
- шпинат;
- кресс-салат;
- горчицу листовую;
- щавель;
- мелиссу.
4. Плодово-ягодные культуры
Осенняя посадка плодовых растений имеет свои особенности и отличия от посадки овощей или декоративных растений. Главное отличие — это использование вместо семян саженцев, которым нужно время на укоренение. Именно это, в свою очередь, и влияет на сроки — сажать следует за 1—1,5 месяца до начала заморозков, чтобы корни успели прижиться в земле.
«Из плодово-ягодных культур хорошим выбором будут малина, ирга и крыжовник. Малина, посаженная осенью, развивается лучше, чем при посадке весной. Ирга и крыжовник отлично переносят зимние условия; укоренившись с осени, они уже на следующий год смогут дать хороший урожай», — рассказывает эксперт Николай Хромов.
Прохладная погода и частые осенние дожди помогают клубнике лучше прижиться. Выбирать стоит ранние или среднеспелые сорта, которым нужно 30—40 дней до заморозков на укоренение. Сажают клубнику в лунки глубиной 12—15 см, расстояние между розетками — 20—40 см.
Это один из самых неприхотливых к уходу кустарников и хорошо переносит морозы. Сажают смородину за 30 дней до заморозков в лунки глубиной 40—50 см. Расстояние между кустами — 1,5—2 м. После посадки приствольные круги мульчируют листьями деревьев слоем 5—7 см.
Сроки посева осенью согласно лунному календарю — 2024
Для тех, кто планирует работы в саду и огороде с учетом фаз Луны, мы подготовили список благоприятных и неблагоприятных дней в сентябре и октябре:
- благоприятные дни для посева в сентябре: 23, 24, 30;
- благоприятные дни для посева в октябре: 4, 7, 9, 13, 19, 21, 26, 29;
- неблагоприятные дни в сентябре: 3, 18, 27, 29;
- неблагоприятные дни в октябре: 1, 2, 17, 31.
Чек-лист садоводу: какие культуры лучше всего сажать осенью
Наступило время сбора урожая, но и период для новых начинаний. Оптимальные осенние посадки помогут создать красивый и плодородный сад, готовый к встрече весны.
В таблице ниже мы собрали список растений, которые хорошо подходят для посадки осенью.
|Культура
|Когда сажать
|Как сажать
|Морковь
|При температуре +2...+4 °C
|Глубина посева 3—5 см, расстояние между рядами 15—20 см
|Свекла
|При температуре –5...–3 °C
|Глубина посева 3—4 см, расстояние между рядами 20—30 см
|Редис
|При температуре –4…+0 °C
|Глубина посева 3—4 см, между рядами 10—15 см
|Лук
|При температуре –2...–1 °C
|Глубина посева 3—4 см, между луковками 3—4 см, между рядами 20—25 см
|Подснежники
|За 30 дней до заморозков
|Глубина посева 5 см, расстояние между растениями 5—7 см
|Фиалки Виттрока
|При температуре +0…+5 °C
|Глубина посева 1 см, расстояние между растениями 15—25 см
|Петрушка
|При температуре –2…+0 °C
|Глубина посева 1—2 см, расстояние между рядами 20 см
|Укроп
|При температуре –3...–2 °C
|Глубина посева 1,5—2 см, расстояние между рядами 20 см
|Малина
|За 30 дней до заморозков
|В лунки глубиной 35—40 см, расстояние между саженцами 50 см
|Ирга
|За 30 дней до заморозков
|В лунки глубиной 50 см, расстояние между саженцами 1—2,5 м
|Крыжовник
|За 25—30 дней до заморозков
|В лунки глубиной 45—50 см, расстояние между кустами 1—2 м
|Клубника
|За 30—40 дней до заморозков
|В лунки глубиной 12—15 см, расстояние между розетками 20—40 см
|Смородина
|За 30 дней до заморозков
|В лунки глубиной 40—50 см, расстояние между кустами 1,5—2 м
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор блога ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»