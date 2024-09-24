Сажаем чеснок по-хитрому. Новый способ, о котором мало кто знает
Вам понадобится кусок плотного картона. Также найдите участок на даче, где растут сорняки — это идеальное место для чеснока.
Вам понадобится кусок плотного картона. Также найдите участок на даче, где растут сорняки — это идеальное место для чеснока.
Близится время сажать озимый чеснок. Методов существует много, но агроном Ирина Радишевская посоветовала способ, который обезопасит будущий урожай от болезней и вредителей. Это проверенный, хитрый способ, о котором знают не так много людей.
Для начала найдите на участке место, где ранее ничего не сажали. Пусть там будут сорняки — подойдет. Далее возьмите плотный кусок картона, уложите поверх травы. Материал будет препятствовать нарастанию сорняков. В итоге трава со временем перепреет и не будет мешать будущему чесноку развиваться.
Далее засыпьте поверх картона перепревший компост или перепревший навоз. Сверху должна идти свежая земля. Не используйте старый грунт с участка, он не подойдет. Либо закажите новый, либо накопайте за периметром дачи.
Слой земли и удобрения (пропорции 1:1) должен быть примерно 20 см.
Грядка готова, теперь нам надо ее обеззаразить от болезней и вредителей. Подойдут любые фунгициды, которыми вы привыкли пользоваться. Но используйте их согласно инструкции.
Далее нам надо разметить ряды для посадки, глубиной в семь сантиметров. В каждый из них засыпаем горсти древесной золы для того, чтобы напитать почву фосфором, калием, кальцием и другими полезными элементами.
Приступайте к посадке чеснока, но перед этим за две недели обеззаразьте зубчики в марганцовке, например.
Выбирайте для посадки самые крупные зубки, округлой формы. Ведь именно из них вырастет самый хороший и качественный чеснок.
Расстояние между зубчиками должно быть 7−10 см. В этом случае им хватит питания и света для оптимального развития.
Как только чеснок посадили — засыпьте землей и обильно полейте водой.
Поверх грядки можно накидать старые ветки для того, что зимой задерживать снег.