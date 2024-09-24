12:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Сажаем чеснок по-хитрому. Новый способ, о котором мало кто знает

Вам понадобится кусок плотного картона. Также найдите участок на даче, где растут сорняки — это идеальное место для чеснока.

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Близится время сажать озимый чеснок. Методов существует много, но агроном Ирина Радишевская посоветовала способ, который обезопасит будущий урожай от болезней и вредителей. Это проверенный, хитрый способ, о котором знают не так много людей.

Для начала найдите на участке место, где ранее ничего не сажали. Пусть там будут сорняки — подойдет. Далее возьмите плотный кусок картона, уложите поверх травы. Материал будет препятствовать нарастанию сорняков. В итоге трава со временем перепреет и не будет мешать будущему чесноку развиваться.

Далее засыпьте поверх картона перепревший компост или перепревший навоз. Сверху должна идти свежая земля. Не используйте старый грунт с участка, он не подойдет. Либо закажите новый, либо накопайте за периметром дачи.

Слой земли и удобрения (пропорции 1:1) должен быть примерно 20 см.

Грядка готова, теперь нам надо ее обеззаразить от болезней и вредителей. Подойдут любые фунгициды, которыми вы привыкли пользоваться. Но используйте их согласно инструкции.

Далее нам надо разметить ряды для посадки, глубиной в семь сантиметров. В каждый из них засыпаем горсти древесной золы для того, чтобы напитать почву фосфором, калием, кальцием и другими полезными элементами.

Приступайте к посадке чеснока, но перед этим за две недели обеззаразьте зубчики в марганцовке, например.

Выбирайте для посадки самые крупные зубки, округлой формы. Ведь именно из них вырастет самый хороший и качественный чеснок.

Расстояние между зубчиками должно быть 7−10 см. В этом случае им хватит питания и света для оптимального развития.

Как только чеснок посадили — засыпьте землей и обильно полейте водой.

Поверх грядки можно накидать старые ветки для того, что зимой задерживать снег.

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