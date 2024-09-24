12:51 (мск), источник: Вечерняя Москва

Синоптик Ильин рассказал, когда в Центральной России выпадет первый снег

Зима в центральных регионах страны будет такой же снежной, как и в прошлом году. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщил синоптик прогностического центра Метео Александр Ильин.

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Источник: Аргументы и факты

— В случае преобладания холодных воздушных масс первые снежинки сможем увидеть уже в первой декаде октября, — рассказал Ильин.

По его словам, на фоне глобального потепления зима все-таки будет теплой. Холоднее всего будет в январе, но первые морозы до минус 20 градусов можно будет наблюдать уже в начале декабря. В основном погода в течение зимнего периода будет держаться на отметке минус 10−15 градусов, пишет «76.ru».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что летняя погода и пик потепления ожидаются в Москве в среду, 25 сентября, воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Погода пока продолжает баловать москвичей и жителей столичного региона. Уже более месяца нет никаких осадков, с обилием которых традиционно ассоциируется осень. Какой будет погода в столице и области на неделе с 23 сентября, «Вечерней Москве» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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