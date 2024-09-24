Надвигавшийся на Сочи мощный циклон сместился на Кавказ
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.
По информации синоптиков, 24 и 25 сентября в городе-курорте и прилегающей к нему федеральной территории «Сириус» возможны ливни с грозой и градом, а также усиление ветра, сообщает пресс-служба сочинской администрации.
«На реках вероятны подъемы уровней воды, на отдельных участках с превышением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.
Ранее «РГ» сообщала, что в ночь со вторника на среду ожидается пик мощного циклона. Как рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, траектория циклона сместилась на юго-запад, в связи с чем синоптическая ситуация улучшилась. «Для сведений: наиболее интенсивные осадки уже ожидаются на Кавказе в районе Грузии. Очередной раз убедительно просим доверять проверенным (компетентным) источникам информации», — уточнили в ведомстве.
Однако штормовое предупреждение из-за продолжения дождей и возможных смерчей не отменили до восстановления погодных условий. Накануне в Сочи начали готовить пункты временного размещения. Как уточнили в мэрии, централизованных мест нет — в каждом районе свои договоренности. Напомним, прошлым летом при подтоплении «Сириуса» пострадавших расселили из мини-гостиниц частного сектора в один из отелей.
Местным жителям и гостям курорта порекомендовали воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. В случае ЧС необходимо звонить по номеру телефона «112».