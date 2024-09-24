16:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Лучшие сорта. Как на самом деле надо сажать лук под зиму

Существует много нюансов для того, чтобы получить богатый урожай весной.

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Источник: ShutterStock/Fotodom.ru

Многие дачники сажают лук под зиму для того, чтобы ранней весной получить свежую зелень. Яровые сорта не подойдут, они вымерзнут, нужно выбрать именно озимые. Самые популярные из них — «Штутгартен ризен», «Геркулес», «Ред барон», «Эксибишен» и «Эллан».

Садовод Светлана Краснолуцкая уверена, что сажать лук лучше всего под зиму, так как он начинает всходить сразу, как только растает снег. А в это время еще не проснулись болезни и вредители — луковая муха и нематода. Поэтому у будущего урожая есть большие шансы вырасти здоровым.

Готовим грядки для посадки

Также надо знать, что лук очень капризен в плане кислотности почвы. И даже самое небольшое закисление грунта может отрицательно сказаться на развитии растений.

То есть не стоит сажать лук в грунт, кислотность которого ниже pH 6. Вряд ли там что-то вырастет. Поэтому перед посадкой обязательно проверьте землю при помощи специальных лакмусовых тестов, они продаются в любом садовом магазине.

Лук обожает рыхлую почву. А все потому, что у растения слабая корневая система, и оно просто не сможет пробить глинистую. Поэтому перед посадкой грунт надо удобрить и тщательно перекопать на 20−25 см.

Далее внесите либо перегной, либо компост, чтобы напитать грунт гумусом. Если у вас тяжелая земля — добавьте песок, чтобы прорыхлить ее таким образом.

Нельзя и без минеральных удобрений. Идеально подойдут суперфосфат и сульфат калия. И уже перед самой посадкой лука просыпьте золу — грамм 10 на каждый квадратный метр.

Какие семена выбирать

Для посадки подойдет лук в диаметре от одного до двух сантиметров. Переберите его, чтобы не попадались гнилые.

Не выбирайте те, которые выше трех сантиметров. Такой лук в будущем уйдет в стрелку. А многие дачники знают, что все свои силы в итоге он отдаст на образование семян, тогда как луковица наращиваться не будет.

У большого лука внутри также образуется стержень, который препятствует получению хорошего урожая.

Приступайте к процедуре посадке лука тогда, когда на улице установится устойчивая дневная температура примерно +5 градусов.

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