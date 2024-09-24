Лучшие сорта. Как на самом деле надо сажать лук под зиму
Существует много нюансов для того, чтобы получить богатый урожай весной.
Существует много нюансов для того, чтобы получить богатый урожай весной.
Многие дачники сажают лук под зиму для того, чтобы ранней весной получить свежую зелень. Яровые сорта не подойдут, они вымерзнут, нужно выбрать именно озимые. Самые популярные из них — «Штутгартен ризен», «Геркулес», «Ред барон», «Эксибишен» и «Эллан».
Садовод Светлана Краснолуцкая уверена, что сажать лук лучше всего под зиму, так как он начинает всходить сразу, как только растает снег. А в это время еще не проснулись болезни и вредители — луковая муха и нематода. Поэтому у будущего урожая есть большие шансы вырасти здоровым.
Также надо знать, что лук очень капризен в плане кислотности почвы. И даже самое небольшое закисление грунта может отрицательно сказаться на развитии растений.
То есть не стоит сажать лук в грунт, кислотность которого ниже pH 6. Вряд ли там что-то вырастет. Поэтому перед посадкой обязательно проверьте землю при помощи специальных лакмусовых тестов, они продаются в любом садовом магазине.
Лук обожает рыхлую почву. А все потому, что у растения слабая корневая система, и оно просто не сможет пробить глинистую. Поэтому перед посадкой грунт надо удобрить и тщательно перекопать на 20−25 см.
Далее внесите либо перегной, либо компост, чтобы напитать грунт гумусом. Если у вас тяжелая земля — добавьте песок, чтобы прорыхлить ее таким образом.
Нельзя и без минеральных удобрений. Идеально подойдут суперфосфат и сульфат калия. И уже перед самой посадкой лука просыпьте золу — грамм 10 на каждый квадратный метр.
Для посадки подойдет лук в диаметре от одного до двух сантиметров. Переберите его, чтобы не попадались гнилые.
Не выбирайте те, которые выше трех сантиметров. Такой лук в будущем уйдет в стрелку. А многие дачники знают, что все свои силы в итоге он отдаст на образование семян, тогда как луковица наращиваться не будет.
У большого лука внутри также образуется стержень, который препятствует получению хорошего урожая.
Приступайте к процедуре посадке лука тогда, когда на улице установится устойчивая дневная температура примерно +5 градусов.