Сезон тыквы: в чем заключается польза плода для здоровья
Встречайте осенний суперфуд, полезный для здоровья сердца, сосудов, мозга, глаз, кожи и даже суставов.
Встречайте осенний суперфуд, полезный для здоровья сердца, сосудов, мозга, глаз, кожи и даже суставов.
Осенью начинается сезон тыквы: во второй декаде сентября плод можно собирать с грядок, чтобы приготовить различные кулинарные изыски. В связи с этим ВФокусе Mail решил разобраться, в чем заключается польза тыквы для организма.
Известно, что тыква является настоящим суперфудом среди овощей, так как в ней сочетается уникальную комбинация питательных веществ, антиоксидантов, витаминов и минералов. Эксперты уверяют, что тыква полезна для здоровья сердца, сосудов, мозга, глаз, кожи и даже суставов.
Входящие в состав антиоксиданты, вроде витаминов А и С, защищают клетки от повреждений. Клетчатка, в свою очередь, регулирует уровень сахара в крови, поддерживает чувство сытости и способствует здоровому пищеварению, улучшая при этом работу кишечника. Калий, тем временем, понижает кровяное давление и улучшает работу сердца и мышечных тканей.
Помимо прочих преимуществ, тыква содержит бета-каротин, улучшающий состояние кожи и повышающий иммунитет.
Нутрициологи особенно рекомендуют добавлять тыкву в рацион беременным женщинам. За счет содержания фолиевой кислоты, железа и витамина E она способна защитить от проявлений токсикоза и анемии.
Кстати, тыквенные семечки также полезны, как и ее мякоть. Эксперты уверяют, что они богаты магнием, цинком, железом и триптофаном — нейромедиатора, который регулирует настроение, сон и аппетит. Чтобы «вкусить» всю пользу, семечки можно добавить в салаты, овсянку или йогурт.
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