15:16 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Нужно ли белить стволы плодовых деревьев осенью: агроном дала четкий ответ

В многолетнем споре садоводов поставлена точка.

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Источник: IVD.ru

Дачникам разъяснили, нужно ли белить стволы плодовых деревьев осенью. Агроном с 20-летним стажем Ксения Давыдова поставила точку в многолетнем споре.

По словам эксперта, кора деревьев, как и человеческая кожа, выполняет защитную функцию, уберегая от попадания грибков и вредителей. При этом она, как и кожа, требует тщательного ухода. Поэтому белить кору плодовых деревьев осенью нужно обязательно.

Давыдова рассказала, что многие садоводы спорят, когда проводить побелку: в весенний или осенний период. Однако такой спор не уместен, так как белить кору деревьев важно и перед дачным сезоном, и после. Осенняя побелка не только защищает деревья от вредителей и болезней, но и уберегает их от морозов и температурных перепадов.

Проводить побелку нужно, как только опали листья, а температура воздуха в среднем составляет +5 градусов. Обычно садоводы приступают к побелке в конце октября.

Перед процедурой деревья важно подготовить, очистив кору от лишайников, наростов и мха. Для этого лучше выбрать сырой и пасмурный день, ведь в таком случае поврежденная кора будет лучше отделяться от ствола. Сама побелка должна проводиться в сухую погоду, чтобы состав высох и успел закрепиться.

Для приготовления состава потребуется смешать 2,5 килограмма гашеной извести, 100 граммов обойного клея и 10 литров воды. Клей поспособствует более длительному сохранению побелки. Вместо него можно добавить в раствор мыльную стружку из расчета 10 столовых ложек средства на ведро воды.

Дерево нужно покрыть раствором на высоту около 1,2 метра от земли. Оптимальной толщиной слоя является 2−3 миллиметра. В весенний период, при первом же потеплении стволы вновь нужно побелить, чтобы увеличить срок защиты, пока ночные заморозки не отступили, а также уберечь дерево от проснувшихся вредителей.

Справка: Известь для побелки деревьев можно заменить на толченый или молотый мел из расчета 2,5 килограмма средства на 10 литров воды. Кроме того, некоторые садоводы используют водоэмульсионные краски.

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