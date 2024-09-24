16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам назвали способ вырастить здоровый урожай

Ради здорового урожая дачникам нужно отказаться от химических пестицидов.

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Такой совет владельцам загородных участков дал агроном Артем Мажоров, передает Pravda.ru.

По словам эксперта, в момент посева семян следует использовать биологические препараты, в которых содержатся сенная палочка и триходерма. Они помогут обеспечить иммунный ответ в почве.

Мажоров отметил, что сенная палочка — это бактерия, которая обеспечивает растение биологически активными веществами и защищает от вирусов. Триходерма, в свою очередь, поможет защитить почву и помешает вредителям напасть на растения. Кроме того, благодаря ей культуры станут устойчивее к неблагоприятным погодным условиям.

Ранее врач-невролог Алексей Лукоянов предупредил россиян об опасности работ на дачном участке. Он отметил, что не стоит долго работать в полусогнутом виде.

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