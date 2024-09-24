Народные приметы на 25 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие народные приметы есть на 25 сентября 2024 года, а также что можно и нельзя делать в этот день.
На Руси люди внимательно наблюдали за мышами, облаками и ветром, чтобы узнать, какую погоду ждать зимой и в ближайшие дни. И вот какие явления расскажут о том, чего ждать:
Если известно место, куда уползают змеи, следует положить угощения, например, сырое яйцо или молоко. После сходить и проверить. Если еды нет, значит, год будет удачным.
Несмотря на страх перед змеями, если вы 25 сентября встретили их в своем саду, нужно обязательно дать им молока или сырое яйцо. Считается, что это счастливая рептилия.
С днем Артамона-Змеелова также связаны и приметы о запретах.
Так, ни в коем случае 25 сентября нельзя убивать змей, иначе можно лишиться урожая. Покупать и продавать лекарства со змеиным ядом в составе 25 сентября тоже плохая идея, которая приведет к несчастью.
В народе считается, что нельзя на Змеелова принимать подарки от незнакомых людей, так как вещи могут быть заговорены на болезни, неприятности, ссоры и измены. А если в этот день поссориться, неприятности затянутся.
Согласно народным приметам, 25 сентября нельзя ходить в лес. Считается, что там можно столкнуться с Василиском — чудовищного змея, от взгляда которого умирает все живое.
Также есть поверье, что нельзя стричься на Змеелова. В народе говорят, что можно лишить не только волос, но и здоровья. Это же правило касается и маникюра с педикюром.