18:12 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 25 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народе 25 сентября значится как Автоном-Змеевик (также его величают Артамон-змеевик). Так его прозвали в связи с тем, что в день памяти священномученика Автонома змеи ползут в леса и прячутся в своих норах, чтобы переждать зиму.

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Источник: Heather Shevlin/CC0

Рассказываем, какие народные приметы есть на 25 сентября 2024 года, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Приметы погоды 25 сентября

На Руси люди внимательно наблюдали за мышами, облаками и ветром, чтобы узнать, какую погоду ждать зимой и в ближайшие дни. И вот какие явления расскажут о том, чего ждать:

  • ветер дует весь день и не ослабевает к вечеру — жди непогоды;
  • осиновые листья ложатся «лицом» вверх — зима будет студеная, а если изнанкой кверху — теплая;
  • если к этому дню деревья стоят голые, то зима наступит рано;
  • полевые мыши двинулись в деревню — к холодной зиме;
  • плоские облака во время дождя говорят о затяжном ненастье;
  • солнечный день — к ясной погоде.

Что можно делать 25 сентября

Если известно место, куда уползают змеи, следует положить угощения, например, сырое яйцо или молоко. После сходить и проверить. Если еды нет, значит, год будет удачным.

Несмотря на страх перед змеями, если вы 25 сентября встретили их в своем саду, нужно обязательно дать им молока или сырое яйцо. Считается, что это счастливая рептилия.

Что запрещено делать 25 сентября

С днем Артамона-Змеелова также связаны и приметы о запретах.

Так, ни в коем случае 25 сентября нельзя убивать змей, иначе можно лишиться урожая. Покупать и продавать лекарства со змеиным ядом в составе 25 сентября тоже плохая идея, которая приведет к несчастью.

В народе считается, что нельзя на Змеелова принимать подарки от незнакомых людей, так как вещи могут быть заговорены на болезни, неприятности, ссоры и измены. А если в этот день поссориться, неприятности затянутся.

Согласно народным приметам, 25 сентября нельзя ходить в лес. Считается, что там можно столкнуться с Василиском — чудовищного змея, от взгляда которого умирает все живое.

Также есть поверье, что нельзя стричься на Змеелова. В народе говорят, что можно лишить не только волос, но и здоровья. Это же правило касается и маникюра с педикюром.

Анна Морозова

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