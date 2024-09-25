Капуста, редька, сельдерей. Самые важные дела в огороде в октябре
Первейшее задание месяца — убрать урожай поздних овощей без потерь. Рассказываем подробности.
Первейшее задание месяца — убрать урожай поздних овощей без потерь. Рассказываем подробности.
Почти все огородные культуры уже отдали свои плоды. На грядках остался урожай позднеспелых сортов, который продолжает созревать, дожидаясь своего времени.
В начале месяца следует убрать холодостойкие поздние сорта редьки, лук-порей, сельдерей, пастернак, репу. Даем им обсохнуть под солнышком на грядках, очищаем от земли, обрезаем листья и нижние корешки и отправляем на хранение.
Корневую петрушку можно оставить на грядке на зиму. Если присыпать ее толстым слоем сухих листьев, то зелень долго продержится даже под слоем снега.
Выкапываем корни хрена. Он уже накопил максимум полезных веществ, при этом сейчас хрен не очень ядреный, наоборот, сладковатый. Срезаем еще не засохшую зелень, она пойдет в заготовки.
В это время главенствующей на огороде можно назвать позднеспелую капусту. Ох, и хороша она сейчас — прямо «девица в ста одежках». Сочная — от нежнейшего прикосновения сразу похрустывает, так и кажется, что вот-вот лопнет и брызнет соком. Снимаем аккуратно каждый кочан. Тугие головки пойдут на хранение и будут лакомыми в зимние дни. Если на листьях заметны пятна гнили, их нужно засыпать смесью из гашенной извести, песка и мела. Это приостановит процесс гниения, капуста еще полежит в подвале. Однако лучше ее сложить отдельно от здоровой.
Срезанные кочаны уносим с огорода, а грядки, где росла капуста, приводим в порядок. Выкапываем кочерыги, вытаскиваем с земли корни. Это важно сделать не только для чистоты грядок, но и для того, чтобы не позволить остаться на огороде личинкам мух, которые любят задержаться на капустных корневищах и спокойно зимовать там.
Подходит черед выкапывать поздние сорта брюссельской капусты. Ее выкапываем вместе с корнями, а не просто срезаем маленькие кочерыжки. Растение правильнее прикопать вместе с корнями во влажном песке в погребе (можно в ящиках с песком), урожай так будет храниться дольше и лучше. А еще можно подвесить выкопанную брюссельскую капусту в подвальном помещении корнями вверх, это тоже надежный способ хранения.
Цветная капуста иногда не успевает дорасти до прихода первых заморозков, созревшие головки не «набирают» в диаметре положенных 15- 20 см. А холодов она не выносит просто категорически. Если на участке есть парники, выкопанные с корнем кочаны раскладываем в подготовленные бороздки в парнике (не глубже 20 см) и присыпаем землей, они со временем «дойдут». Хорошей лежкостью этот овощ не отличается, другие способы хранения не подходят. Лучше всего хранится цветная капуста в замороженном виде.
Часто бывает, что до полного созревания перед похолоданием не успевают дойти лук и чеснок. Ускорить этот процесс можно несколькими методами. Отгребаем землю от луковиц, чтобы дать им больше света и еще теплого воздуха, и оставляем на грядках. Чтобы питательные вещества накапливались в луковицах быстрее, ускоряя созревание, сгибаем и укладываем перья на землю — теперь зелень не будет «перехватывать» все полезное у луковиц, они будут созревать скорее.
На многих участках огородники сегодня высаживают топинамбур. Собирать его надо ближе к концу октября. Часть урожая можно оставить «под зиму», клубни не погибнут, часть отправить на хранение в подвал. Укладываем в ящики, переслаивая клубни топинамбура землей, так они долго будут сочными и не высохнут.
Грядки опустели, урожай собран. Приступаем к уборке всего, что на них осталось: растительные остатки, веточки-камешки, залетевшие листья, корешки спрятавшихся сорных растений. Растительный мусор отправляем в компост, не подходящий для компоста мусор вывозим с участка. Сорную траву на грядках опытные огородники советуют рассортировать. Созревшие сорные растения, на которых уже полно семян, необходимо тщательно выполоть и сжечь. А вот молодые можно измельчить лопатой и оставить на грядках, будет хорошее удобрение.
Отправляя в подвалы на хранение поздний урожай, не забываем тщательно осматривать запасы овощей, уже хранящиеся там: капусту, свеклу и морковь, картофель. Удаляем обязательно подпорченные, высохшие.