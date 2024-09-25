Главные удобрения. Нужно ли перекапывать огород осенью?
Земля «устала» и истощилась за сезон. Восстановить почву, подготовить ее к предстоящему сезону — одна из важнейших работ на участке осенью.
Земля «устала» и истощилась за сезон. Восстановить почву, подготовить ее к предстоящему сезону — одна из важнейших работ на участке осенью.
Огородники делятся на два лагеря: тех, кто проводит осеннюю перекопку и тех, кто против нее. Противники осенней перекопки огородов доказывают, что почва в этом случаем подвергается опустошению от полезных почвенных микроорганизмов, что подстегивает рост семян сорных трав. Сторонники же уверяют в ее целесообразности, утверждая, что таким образом земля обогащается кислородом, что положительно повлияет на рост будущих посадок.
Большинство, не взирая на споры, перекопку проводят. И, как показывает опыт, поступают правильно: рыхление вглубь до 20 см не даст возможности вредителям устроиться там на зимовку, семена сорняков уйдут поглубже и не станут быстро прорастать, во время этой процедуры вносятся вещества, которые помогают улучшить структуру почвы: хорошо созревший компост, перегной, суперфосфат, сульфат калия, калийную соль, фосфорпитную муку, комплексные минеральные удобрения нитрофоску или нитроаммофоску.
Удобрение почвы осенью полезно, ведь за время зимнего периода с его осадками химические вещества успевают равномерно пропитать почву, что идет только на пользу растениям.
При перекопке вносятся препараты-фунгициды, предназначенные для борьбы со многими грибковыми болезнями, бактериями: Абига-Пик, Бронекс, Курзат, бордосская жидкость, др.
Разумнее всего при определении необходимых осенних работ с почвой обратить внимание на почву своего участка. Тяжелые глинистые почвы осенью перекапывать необходимо. А вот легкие и рыхлые не стоит, их достаточно глубоко взрыхлить. Затем покрыть грядки толстым слоем мульчи и утрамбовать ее.
Под таким «ковром» будет активно развиваться полезная микрофлора почвы, задерживающая распространение болезнетворных микробов. Под слоем мульчи комфортно будут себя чувствовать дождевые черви, которые займутся ответственной работой по рыхлению почвы.
Мульчирование, как метод обработки почвы, становится все более популярным, в нем есть много плюсов. Весной рассаду можно высаживать в ямки, семена в бороздки, освободив землю от мульчи. Посадив, опять замульчировать, чтобы сохранить необходимую влагу. Слой мульчи создаст и особый микроклимат для посадок и посевов, который будет только способствовать их быстрому росту. Да и дальше, в процессе роста, мульча будет обеспечивать развивающиеся растения необходимой подкормкой.
Многие прикрывают подготовленные с осени грядки черной пленкой для защиты грунта. Под таким укрытием он намного лучше и быстрее прогреется весною.
Если огородные грядки заросли сорняками, их можно не выпалывать в осеннее время, а прикрыть темной пленкой. Под нею вся ненужная растительность погибнет и станет удобрением после весенней перекопки.