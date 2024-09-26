04:53 (мск), источник: Известия

В Гидрометцентре пообещали москвичам до +24 градусов 26 сентября

Облачно с прояснениями, без осадков и до +24 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 26 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +15° 3 м/с 88% 758 мм рт. ст. +15°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем прогнозируют от +19 до +24 градусов, ночью температура может снизиться до +10.

Ожидается южный ветер со скоростью 7−12 м/с.

Атмосферное давление составит 749−751 мм ртутного столба.

Ранее, 24 сентября, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал дождь и порывистый ветер до 17 м/с в Москве в пятницу, 27 сентября. Специалист отметил, что летняя погода постепенно будет заканчиваться с пятницы. Осенняя же придет в регион в воскресенье и понедельник.

До этого, 23 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в субботу и воскресенье ожидаются осадки. Синоптик предупредил, что со среды прогнозируется существенное падение давления в Москве и Подмосковье. Также ожидается усиление ветра южных направлений, порывы которого могут достигать 12−15 м/с.

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