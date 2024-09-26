В Гидрометцентре пообещали москвичам до +24 градусов 26 сентября

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.
В Московской области днем прогнозируют от +19 до +24 градусов, ночью температура может снизиться до +10.
Ожидается южный ветер со скоростью 7−12 м/с.
Атмосферное давление составит 749−751 мм ртутного столба.
Ранее, 24 сентября, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал дождь и порывистый ветер до 17 м/с в Москве в пятницу, 27 сентября. Специалист отметил, что летняя погода постепенно будет заканчиваться с пятницы. Осенняя же придет в регион в воскресенье и понедельник.
До этого, 23 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в субботу и воскресенье ожидаются осадки. Синоптик предупредил, что со среды прогнозируется существенное падение давления в Москве и Подмосковье. Также ожидается усиление ветра южных направлений, порывы которого могут достигать 12−15 м/с.