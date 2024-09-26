10:12 (мск), источник: ТАСС Наука

Эксперт: глобальное потепление ведет к изменению условий на дне Черного моря

Это угрожает разрушением древним кораблям, которые сохранялись там на протяжении тысячелетий, сообщил научный сотрудник Института материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

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Источник: Reuters

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Глобальное потепление ведет к изменению условий на дне Черного моря, что угрожает разрушением древним кораблям, которые сохранялись там на протяжении тысячелетий. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник Института материальной культуры РАН Виктор Вахонеев в кулуарах VIII Всероссийской научной конференции «Моря России», которая проходит в Севастополе.

Он пояснил, что особенность Черного моря в том, что на глубине свыше 200 м находится слой сероводорода, где сформировалась бескислородная среда, к тому же более холодная, чем в поверхностных водах. Хотя человек не может работать на таких глубинах, современные подводные аппараты позволяют обследовать затонувшие корабли и поднимать с них отдельные предметы. Фактически, уникальная среда действует как консервант: даже через несколько веков суда остаются практически в том же состоянии, что и после удара о дно. Например, на кораблях. затонувших на больших глубинах, удалось найти хорошо сохранившиеся льняные ткани, кости, веревки и канаты, не говоря уже о древесине затонувших кораблей, — то есть предметы из материалов, которые в обычных условиях были бы уничтожены за считанные годы.

«Но есть примеры прекрасной сохранности и тех судов, которые находятся выше сероводородного слоя, но на значительных глубинах. Так, лежащее на глубине 101 м судно IV века до нашей эры [под условным названием] “Эрегли Е” демонстрирует прекрасный образец сохранности: хотя судно сильно разрушено донными рыболовецкими сетями, на нем, несмотря на 2 400 лет, помимо древесины корпуса, уцелели льняные ткани и даже кости погибшего моряка. Этот пример не единичный. Однако, многие затонувшие суда могут не дождаться исследований, так как из-за глобальных изменений климата меняются и условия в придонных слоях Черного моря», — рассказал Вахонеев.

Корабельный червь

Он уточнил, что, помимо уникальной сероводородной среды, высокую сохранность кораблей обеспечивают достаточно низкая и постоянная температура воды, практически полное отсутствие течений и солнечного света. Но самое главное, на больших глубинах не обитает морской шашень, также известный как «корабельный червь». Особенность этих моллюсков в том, что они очень быстро поедают дерево и некоторые другие органические материалы.

«Климатические изменения приводят к изменению химического состава моря, в том числе кислотности и солености, к изменению течений. А морские течения ведут к изменению придонного слоя отложений, в которых также частично законсервированы археологические объекты; подъем уровня моря в целом связан с увеличением глубин и изменением рельефа морского дна, гидрологии. Но главная угроза — потепление воды, что позволяет морскому шашеню увеличить ареал распространения», — подчеркнул собеседник.

По расчетам ученых, любое дерево, попавшее в ареал распространения морского шашеня, будет уничтожено им за короткое время. «При этом повлиять на ситуацию мы, как нам видится, сейчас не можем — и единственное, что нам остается, приложить все усилия для скорейшего как можно более полного и масштабного изучения мест кораблекрушений. Отцы-основатели морской археологии в середине ХХ века мечтали, что на больших глубинах удастся найти даже древние документы, — и кто знает, возможно, такое действительно случится в скором времени», — добавил Вахонеев.

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