Эксперт: глобальное потепление ведет к изменению условий на дне Черного моря
Это угрожает разрушением древним кораблям, которые сохранялись там на протяжении тысячелетий, сообщил научный сотрудник Института материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
Это угрожает разрушением древним кораблям, которые сохранялись там на протяжении тысячелетий, сообщил научный сотрудник Института материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Глобальное потепление ведет к изменению условий на дне Черного моря, что угрожает разрушением древним кораблям, которые сохранялись там на протяжении тысячелетий. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник Института материальной культуры РАН Виктор Вахонеев в кулуарах VIII Всероссийской научной конференции «Моря России», которая проходит в Севастополе.
Он пояснил, что особенность Черного моря в том, что на глубине свыше 200 м находится слой сероводорода, где сформировалась бескислородная среда, к тому же более холодная, чем в поверхностных водах. Хотя человек не может работать на таких глубинах, современные подводные аппараты позволяют обследовать затонувшие корабли и поднимать с них отдельные предметы. Фактически, уникальная среда действует как консервант: даже через несколько веков суда остаются практически в том же состоянии, что и после удара о дно. Например, на кораблях. затонувших на больших глубинах, удалось найти хорошо сохранившиеся льняные ткани, кости, веревки и канаты, не говоря уже о древесине затонувших кораблей, — то есть предметы из материалов, которые в обычных условиях были бы уничтожены за считанные годы.
«Но есть примеры прекрасной сохранности и тех судов, которые находятся выше сероводородного слоя, но на значительных глубинах. Так, лежащее на глубине 101 м судно IV века до нашей эры [под условным названием] “Эрегли Е” демонстрирует прекрасный образец сохранности: хотя судно сильно разрушено донными рыболовецкими сетями, на нем, несмотря на 2 400 лет, помимо древесины корпуса, уцелели льняные ткани и даже кости погибшего моряка. Этот пример не единичный. Однако, многие затонувшие суда могут не дождаться исследований, так как из-за глобальных изменений климата меняются и условия в придонных слоях Черного моря», — рассказал Вахонеев.
Он уточнил, что, помимо уникальной сероводородной среды, высокую сохранность кораблей обеспечивают достаточно низкая и постоянная температура воды, практически полное отсутствие течений и солнечного света. Но самое главное, на больших глубинах не обитает морской шашень, также известный как «корабельный червь». Особенность этих моллюсков в том, что они очень быстро поедают дерево и некоторые другие органические материалы.
«Климатические изменения приводят к изменению химического состава моря, в том числе кислотности и солености, к изменению течений. А морские течения ведут к изменению придонного слоя отложений, в которых также частично законсервированы археологические объекты; подъем уровня моря в целом связан с увеличением глубин и изменением рельефа морского дна, гидрологии. Но главная угроза — потепление воды, что позволяет морскому шашеню увеличить ареал распространения», — подчеркнул собеседник.
По расчетам ученых, любое дерево, попавшее в ареал распространения морского шашеня, будет уничтожено им за короткое время. «При этом повлиять на ситуацию мы, как нам видится, сейчас не можем — и единственное, что нам остается, приложить все усилия для скорейшего как можно более полного и масштабного изучения мест кораблекрушений. Отцы-основатели морской археологии в середине ХХ века мечтали, что на больших глубинах удастся найти даже древние документы, — и кто знает, возможно, такое действительно случится в скором времени», — добавил Вахонеев.