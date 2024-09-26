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Черенкование роз: несложный и недорогой способ получения желанных сортовых растений

Размножение цветов черенками — это один из самых эффективных и доступных способов увеличить количество любимых кустов на участке. В этой статье мы рассмотрим, как правильно черенковать розы, какие условия способствуют успешному укоренению, а также разберем основные правила ухода за черенками.

Розы в цвету.
Источник: Shutterstock

Черенкование роз позволяет не только сохранить все сортовые характеристики, но и получить крепкие саженцы. Этот способ вегетативного размножения требует соблюдения ряда условий, которые напрямую влияют на успешность укоренения. Ниже мы рассмотрим подходящие условия для этого мероприятия, когда лучше всего это делать и как правильно черенковать розы.

Какие условия подходят для черенкования роз

Для успешного укоренения черенков необходимо создать подходящие условия. Далее представлены основные факторы, которые обеспечат оптимальный рост и развитие:

  • умеренная влажность воздуха (40—60%), при влажности более 70% черенки загнивают;
  • температура воздуха в пределах +18…+25 °C;
  • достаточное освещение, но без прямых солнечных лучей. Именно прямые лучи высушивают молодые растения.
  • хорошо дренированная и рыхлая почва, богатая питательными веществами;
  • защита от сквозняков и сильного ветра.

Когда лучше черенковать розу

Женщина обрезает розы.
Источник: Shutterstock

Укоренение этой цветочной культуры может проводиться в любое время года, но каждый сезон обладает своими особенностями, влияющими на успех мероприятия. Далее подробно расскажем про каждое время года.

Летом

Этот период считается одним из самых благоприятных для черенкования роз. В летнее время черенки лучше приживаются благодаря активному росту растения.

Рекомендуется срезать черенки с молодых побегов, так как они обладают наибольшей способностью к укоренению. Оптимальное время — конец июня — начало июля, когда розы активно цветут.

Зимой

Черенкование роз проводится реже, однако опытные садоводы могут воспользоваться этим временем для размножения. Для этого используются черенки с крепких кустов, которые перед посадкой выдерживают в холодном помещении при температуре около +0 °C. Укоренение зимой требует особого ухода и использования искусственного освещения.

Осенью

Осеннее черенкование проводят после окончания цветения роз. Черенки заготавливают в сентябре или октябре, до первых заморозков. Важно правильно подготовить место для укоренения — грядки должны быть защищены от сильных морозов, для этого можно использовать мульчу или укрывной материал.

«Из остатков осеннего обрезного материала нужно выбрать обязательно здоровые и не очень тонкие побеги. Слишком тонкие побеги не укоренятся. Побеги нарезают фрагментами с пятью или шестью почками. Нижний срез обязательно делают косым под почкой. Срез выполняют острым и чистым ножом. Косой срез делают для ускорения роста каллусных тканей. Верхний срез делают напротив ровным, чтобы уменьшить площадь возможного проникновения болезнетворных микроорганизмов. После нарезки черенки ставят на укоренение.

В плодородную землю погружают черенки наклонно под углом 45°, оставив на поверхности всего две почки (остальное в землю). После этого их поливают для более плотного контакта с почвой. Сверху черенки накрывают пластиковой бутылкой с отрезанным дном. Крышку оставляют закрытой. Перед самым укрытием снимают бутылки, опрыскивают черенки вместе с розами фунгицидом, а потом возвращают бутылки на место. И укрывают на зиму вместе с остальными розами. Зимуют черенки под бутылками», — отмечает эксперт Константин Качкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета, автор и ведущий блога «Растения вокруг нас».

Весной

Самое подходящее время для черенкования, так как растения пробуждаются после зимнего покоя и начинают активно расти. Черенки лучше срезать до начала сокодвижения, в марте или апреле. Весной важно обеспечить черенкам регулярное увлажнение и достаточное освещение. Саженцы, полученные весной, имеют высокий процент укоренения.

Основные правила, как размножить розы в домашних условиях для черенкования

Для того чтобы вырастить новый цветок из черенка, необходимо создать оптимальные условия для роста и следовать определенным рекомендациям. Далее расскажем про каждый ключевой этап.

1. Правильный выбор черенка

Черенки роз.
Источник: Shutterstock

Следует срезать черенки с сильных и здоровых кустов роз. Лучше выбирать побеги текущего года, не старше полутора лет, длиной 1015 см, с двумя или тремя почками. Толщина побега не менее 0,5 см в диаметре, но не толще диаметра карандаша. Срезку лучше проводить рано утром, материнское растение необходимо хорошо полить заранее.

2. Подготовка черенка

Нижний срез черенка делается продезинфицированным острым ножом или секатором (без сдавливания) под углом 45°, а верхний — прямым. Косой срез снизу необходим для увеличения площади образования каллуса (белой ткани, из которой и образуются корешки), верхний же делают прямым, чтобы уменьшить «входные ворота» проникновения инфекции. Дополнительно нижний срез обрабатывают препаратом для стимуляции корнеобразования перед посадкой, а верхний дезинфицируют розовым 1%-м раствором марганцовки или зеленки.

А также можно замазать верхний срез пластилином или растопленным пчелиным воском. Листья с нижней части побега удаляются, а оставшиеся обрезаются наполовину (оставляют два нижних листа и удаляют крупные шипы).

3. Использование стимуляторов роста

Для повышения шансов на укоренение рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, например «Корневин» или аналогичные препараты.

Натуральными природными стимуляторами считаются сок алоэ, мед и корица.

4. Посадка черенков

Черенки роз на земле.
Источник: Shutterstock

Черенки высаживаются в подготовленную почву с легким заглублением нижнего узла. Можно использовать специальную смесь из торфа и песка в равных частях для лучшего дренажа либо смесь готового грунта и песка (1: 1). Расстояние между черенками рекомендовано не менее 10 см. Черенки разных сортов желательно размещать в разных горшках, чтобы не было пересортицы. Грунт рекомендуем пропарить при температуре +70…+90 °C или пролить розовым 2%-м раствором марганцовки.

5. Создание парникового эффекта

После посадки черенки необходимо укрыть прозрачной пленкой, пластиковыми бутылками с отрезанным дном или банками из стекла для создания мини-теплицы. Это поможет поддерживать нужную влажность. Не стоит забывать про ежедневное проветривание, чтобы предотвратить появление плесени и загнивания посадочного материала.

Простые способы черенкования роз

Существуют несколько проверенных методов черенкования этой декоративной культуры, которые успешно применяются как опытными, так и начинающими садоводами.

1. Черенкование в грунте

Один из самых распространенных способов, при котором черенки высаживаются непосредственно в открытый грунт с соблюдением условий укоренения. Для посадки готовят лунки глубиной 1 см, используя карандаш. Помещают туда черенки и уплотняют землю вокруг. Если просто втыкать черенки роз в грунт, то можно повредить срез. После посадки грунт умеренно увлажняют.

2. Черенкование в воде

Черенки помещаются в емкость с кипяченой водой комнатной температуры, которую следует регулярно менять. Этот метод позволяет наблюдать за образованием корней. Воду лучше своевременно доливать, иначе можно повредить нежные корешки. Далее черенки с крепкими корешками пересаживают в рыхлую почву.

3. Черенкование с использованием картофеля

Черенок розы в картофеле.
Источник: Shutterstock

Необычный, но эффективный способ. Черенок вставляется в клубень молодого картофеля, который поддерживает необходимую влажность и снабжает черенок питательными веществами. Затем картофелину вместе с черенком сажают в землю. Вместо картошки можно даже использовать банан.

4. Черенкование в пакете

Черенки аккуратно помещаются в пакет с влажным субстратом (мхом сфагнумом, торфом), и создается парниковый эффект. Пакет подвешивается в светлом, но не солнечном месте. Через несколько недель черенки с крепкими корешками рекомендуем пересаживать в подготовленную землю.

5. Метод буррито

Черенки в количестве 10 и более штук тщательно заворачивают во влажную газету, а затем в полиэтиленовый пакет. Убирают в прохладное место при температуре от +14…+18 °C. Периодически проверяют состояние черенков и сортируют, выбрасывая почерневшие экземпляры. Через месяц образуются корешки, полученные черенки высаживают в грунт и ухаживают за ними.

Уход за черенками роз в открытом грунте после укоренения

После того как черенки успешно укоренились, важно обеспечить им правильный уход. Основные моменты, которые нужно учесть:

Комментарий эксперта

Женщина держит черенок розы.
Источник: Shutterstock

— Черенкование — это один из способов быстрого и относительно простого вегетативного размножения растений. Выделяют разные способы черенкования.

1. Зелеными черенками. Используются для размножения молодые побеги, которые еще не успели окончательно отвердеть. Такие черенки быстро формируют корни и начинают активный рост.

2. Одревесневшими черенками. Для этого берутся прошлогодние полностью вызревшие побеги роз, — рассказывает Константин Качкин.

Памятка для начинающего садовода: как черенковать розы

Как вы можете заметить, черенкование — очень простой и дешевый метод размножения роз желаемого сорта. Вы сможете не только увеличить количество растений в собственном розарии, но и поделиться или обменяться посадочным материалом с другими цветоводами. Ниже приведен список основных моментов черенкования, о которых не стоит забывать:

  • подбирайте здоровые побеги для черенков;
  • подготавливайте черенки с учетом всех нюансов (угловой срез, обработка стимулятором);
  • создавайте парниковый эффект для лучшего укоренения;
  • регулярно ухаживайте за черенками (умеренный полив, проветривание, подкормка различными удобрениями, мульчирование земли).

Автор: Анастасия Калинина

Эксперт: Константин Качкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета, автор и ведущий блога «Растения вокруг нас»

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