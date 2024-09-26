Черенкование роз: несложный и недорогой способ получения желанных сортовых растений

Черенкование роз позволяет не только сохранить все сортовые характеристики, но и получить крепкие саженцы. Этот способ вегетативного размножения требует соблюдения ряда условий, которые напрямую влияют на успешность укоренения. Ниже мы рассмотрим подходящие условия для этого мероприятия, когда лучше всего это делать и как правильно черенковать розы.
Какие условия подходят для черенкования роз
Для успешного укоренения черенков необходимо создать подходящие условия. Далее представлены основные факторы, которые обеспечат оптимальный рост и развитие:
- умеренная влажность воздуха (40—60%), при влажности более 70% черенки загнивают;
- температура воздуха в пределах +18…+25 °C;
- достаточное освещение, но без прямых солнечных лучей. Именно прямые лучи высушивают молодые растения.
- хорошо дренированная и рыхлая почва, богатая питательными веществами;
- защита от сквозняков и сильного ветра.
Когда лучше черенковать розу
Укоренение этой цветочной культуры может проводиться в любое время года, но каждый сезон обладает своими особенностями, влияющими на успех мероприятия. Далее подробно расскажем про каждое время года.
Этот период считается одним из самых благоприятных для черенкования роз. В летнее время черенки лучше приживаются благодаря активному росту растения.
Рекомендуется срезать черенки с молодых побегов, так как они обладают наибольшей способностью к укоренению. Оптимальное время — конец июня — начало июля, когда розы активно цветут.
Черенкование роз проводится реже, однако опытные садоводы могут воспользоваться этим временем для размножения. Для этого используются черенки с крепких кустов, которые перед посадкой выдерживают в холодном помещении при температуре около +0 °C. Укоренение зимой требует особого ухода и использования искусственного освещения.
Осеннее черенкование проводят после окончания цветения роз. Черенки заготавливают в сентябре или октябре, до первых заморозков. Важно правильно подготовить место для укоренения — грядки должны быть защищены от сильных морозов, для этого можно использовать мульчу или укрывной материал.
«Из остатков осеннего обрезного материала нужно выбрать обязательно здоровые и не очень тонкие побеги. Слишком тонкие побеги не укоренятся. Побеги нарезают фрагментами с пятью или шестью почками. Нижний срез обязательно делают косым под почкой. Срез выполняют острым и чистым ножом. Косой срез делают для ускорения роста каллусных тканей. Верхний срез делают напротив ровным, чтобы уменьшить площадь возможного проникновения болезнетворных микроорганизмов. После нарезки черенки ставят на укоренение.
В плодородную землю погружают черенки наклонно под углом 45°, оставив на поверхности всего две почки (остальное — в землю). После этого их поливают для более плотного контакта с почвой. Сверху черенки накрывают пластиковой бутылкой с отрезанным дном. Крышку оставляют закрытой. Перед самым укрытием снимают бутылки, опрыскивают черенки вместе с розами фунгицидом, а потом возвращают бутылки на место. И укрывают на зиму вместе с остальными розами. Зимуют черенки под бутылками», — отмечает эксперт Константин Качкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета, автор и ведущий блога «Растения вокруг нас».
Самое подходящее время для черенкования, так как растения пробуждаются после зимнего покоя и начинают активно расти. Черенки лучше срезать до начала сокодвижения, в марте или апреле. Весной важно обеспечить черенкам регулярное увлажнение и достаточное освещение. Саженцы, полученные весной, имеют высокий процент укоренения.
Основные правила, как размножить розы в домашних условиях для черенкования
Для того чтобы вырастить новый цветок из черенка, необходимо создать оптимальные условия для роста и следовать определенным рекомендациям. Далее расскажем про каждый ключевой этап.
1. Правильный выбор черенка
Следует срезать черенки с сильных и здоровых кустов роз. Лучше выбирать побеги текущего года, не старше полутора лет, длиной 10—15 см, с двумя или тремя почками. Толщина побега не менее 0,5 см в диаметре, но не толще диаметра карандаша. Срезку лучше проводить рано утром, материнское растение необходимо хорошо полить заранее.
Нижний срез черенка делается продезинфицированным острым ножом или секатором (без сдавливания) под углом 45°, а верхний — прямым. Косой срез снизу необходим для увеличения площади образования каллуса (белой ткани, из которой и образуются корешки), верхний же делают прямым, чтобы уменьшить «входные ворота» проникновения инфекции. Дополнительно нижний срез обрабатывают препаратом для стимуляции корнеобразования перед посадкой, а верхний дезинфицируют розовым 1%-м раствором марганцовки или зеленки.
А также можно замазать верхний срез пластилином или растопленным пчелиным воском. Листья с нижней части побега удаляются, а оставшиеся обрезаются наполовину (оставляют два нижних листа и удаляют крупные шипы).
3. Использование стимуляторов роста
Для повышения шансов на укоренение рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования, например «Корневин» или аналогичные препараты.
Натуральными природными стимуляторами считаются сок алоэ, мед и корица.
Черенки высаживаются в подготовленную почву с легким заглублением нижнего узла. Можно использовать специальную смесь из торфа и песка в равных частях для лучшего дренажа либо смесь готового грунта и песка (1: 1). Расстояние между черенками рекомендовано не менее 10 см. Черенки разных сортов желательно размещать в разных горшках, чтобы не было пересортицы. Грунт рекомендуем пропарить при температуре +70…+90 °C или пролить розовым 2%-м раствором марганцовки.
5. Создание парникового эффекта
После посадки черенки необходимо укрыть прозрачной пленкой, пластиковыми бутылками с отрезанным дном или банками из стекла для создания мини-теплицы. Это поможет поддерживать нужную влажность. Не стоит забывать про ежедневное проветривание, чтобы предотвратить появление плесени и загнивания посадочного материала.
Простые способы черенкования роз
Существуют несколько проверенных методов черенкования этой декоративной культуры, которые успешно применяются как опытными, так и начинающими садоводами.
Один из самых распространенных способов, при котором черенки высаживаются непосредственно в открытый грунт с соблюдением условий укоренения. Для посадки готовят лунки глубиной 1 см, используя карандаш. Помещают туда черенки и уплотняют землю вокруг. Если просто втыкать черенки роз в грунт, то можно повредить срез. После посадки грунт умеренно увлажняют.
Черенки помещаются в емкость с кипяченой водой комнатной температуры, которую следует регулярно менять. Этот метод позволяет наблюдать за образованием корней. Воду лучше своевременно доливать, иначе можно повредить нежные корешки. Далее черенки с крепкими корешками пересаживают в рыхлую почву.
3. Черенкование с использованием картофеля
Необычный, но эффективный способ. Черенок вставляется в клубень молодого картофеля, который поддерживает необходимую влажность и снабжает черенок питательными веществами. Затем картофелину вместе с черенком сажают в землю. Вместо картошки можно даже использовать банан.
Черенки аккуратно помещаются в пакет с влажным субстратом (мхом сфагнумом, торфом), и создается парниковый эффект. Пакет подвешивается в светлом, но не солнечном месте. Через несколько недель черенки с крепкими корешками рекомендуем пересаживать в подготовленную землю.
Черенки в количестве 10 и более штук тщательно заворачивают во влажную газету, а затем в полиэтиленовый пакет. Убирают в прохладное место при температуре от +14…+18 °C. Периодически проверяют состояние черенков и сортируют, выбрасывая почерневшие экземпляры. Через месяц образуются корешки, полученные черенки высаживают в грунт и ухаживают за ними.
Уход за черенками роз в открытом грунте после укоренения
После того как черенки успешно укоренились, важно обеспечить им правильный уход. Основные моменты, которые нужно учесть:
— Черенкование — это один из способов быстрого и относительно простого вегетативного размножения растений. Выделяют разные способы черенкования.
1. Зелеными черенками. Используются для размножения молодые побеги, которые еще не успели окончательно отвердеть. Такие черенки быстро формируют корни и начинают активный рост.
2. Одревесневшими черенками. Для этого берутся прошлогодние полностью вызревшие побеги роз, — рассказывает Константин Качкин.
Памятка для начинающего садовода: как черенковать розы
Как вы можете заметить, черенкование — очень простой и дешевый метод размножения роз желаемого сорта. Вы сможете не только увеличить количество растений в собственном розарии, но и поделиться или обменяться посадочным материалом с другими цветоводами. Ниже приведен список основных моментов черенкования, о которых не стоит забывать:
- подбирайте здоровые побеги для черенков;
- подготавливайте черенки с учетом всех нюансов (угловой срез, обработка стимулятором);
- создавайте парниковый эффект для лучшего укоренения;
- регулярно ухаживайте за черенками (умеренный полив, проветривание, подкормка различными удобрениями, мульчирование земли).
Автор: Анастасия Калинина
Эксперт: Константин Качкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета, автор и ведущий блога «Растения вокруг нас»