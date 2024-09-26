В октябре произойдет затмение Солнца. Где его будут наблюдать
Это затмение окажется кольцеобразным.
Это затмение окажется кольцеобразным.
В следующую среду, 2 октября, с 19:51 до 23:39 мск произойдет кольцеобразное затмение Солнца, сообщается на сайте Московского планетария. При этом в 21:51 мск Луна «примет фазу новолуния», а в 22:41 будет в самой удаленной точке орбиты, тогда видимый размер ее диска окажется минимальным.
Луна не сможет полностью перекрыть Солнце, потому что конус ее тени будет далеко от поверхности нашей планеты. Так что вокруг Луны «останется открытым яркое огненное кольцо» — это и есть кольцеобразное солнечное затмение. Оно будет наблюдаться на юге Южной Америки, в центральной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана.
Частные фазы затмения можно увидеть «в южной части Южной Америки, на самом севере Новой Зеландии, в центре и на юге Тихого океана и большей части Антарктиды». Кроме того, в разных фазах затмение будет заметно в акваториях Тихого и Атлантического океанов вблизи побережья Аргентины. На территории России это затмение не будет видно.
В планетарии уточнили, что затмения солнца и Луны случаются раз в полгода с периодом между ними в две недели. В это время Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Лунное затмение наблюдается, когда в центре оказывается Земля, а солнечное — если в середине будет Луна.
Частичное лунное затмение произошло 18 сентября и совпало с суперлунием. Прошедшее суперлуние — второе в 2024 году, следующее ожидается 17 октября, оно также станет самым крупным в нынешнем году. В 3:47 мск Луна будет в 357 172 км от Земли и примет фазу полнолуния в этот же день в 14:28 мск. Четвертое суперлуние произойдет 16 ноября.