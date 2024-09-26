Как после машины навоза. Лучшие удобрения для почвы в теплице осенью
Не обязательно тратиться на дорогие подкормки, существует ряд аналогов — не менее эффективных.
Не обязательно тратиться на дорогие подкормки, существует ряд аналогов — не менее эффективных.
Осенью после сбора урожая почву в теплице надо обязательно удобрять, так как земля за сезон успевает истощиться и зачахнуть. Конечно, лучшее средство — это навоз. Но для дачи вам понадобится как минимум большая машина, а стоит такое количество подкормки дорого. Да и не у всех на участках есть подъезд для КАМАЗов, поэтому часто возникают сложности в таком вопросе.
Поэтому опытный садовод Светлана Городецкая советует использовать аналоги. Их несколько. Первое, что надо приобрести — гранулированный навоз, который в разы дешевле свежего.
На теплицу вам понадобится максимум пять килограммов. Просто рассыпьте средство по грядкам и разрыхлите граблями.
Далее используйте суперфосфат (2 кг), он содержит фосфор долгого действия. Также раскидайте его по теплице.
Третье удобрение — калимагнезия (2 кг). Действуйте по той же схеме.
Многие дачники часто игнорируют перемолотую яичную скорлупу, а зря. В этой подкормке содержится огромное количество кальция, а это вещество весной поможет растениям быстрее сформироваться и прорасти.
Особенно скорлупе будут рады томаты, так как средство борется с вершинной гнилью. На теплицу достаточно одной литровой банке.
Наш эксперт также советует подкормить почву диатомитом садовым, в котором содержится много кремния. Данный элемент помогает быстрее впитать фосфор и калий, а также при его помощи хорошо развивается корневая система.