12:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Как после машины навоза. Лучшие удобрения для почвы в теплице осенью

Не обязательно тратиться на дорогие подкормки, существует ряд аналогов — не менее эффективных.

Источник: Freepik

Осенью после сбора урожая почву в теплице надо обязательно удобрять, так как земля за сезон успевает истощиться и зачахнуть. Конечно, лучшее средство — это навоз. Но для дачи вам понадобится как минимум большая машина, а стоит такое количество подкормки дорого. Да и не у всех на участках есть подъезд для КАМАЗов, поэтому часто возникают сложности в таком вопросе.

Поэтому опытный садовод Светлана Городецкая советует использовать аналоги. Их несколько. Первое, что надо приобрести — гранулированный навоз, который в разы дешевле свежего.

На теплицу вам понадобится максимум пять килограммов. Просто рассыпьте средство по грядкам и разрыхлите граблями.

Далее используйте суперфосфат (2 кг), он содержит фосфор долгого действия. Также раскидайте его по теплице.

Третье удобрение — калимагнезия (2 кг). Действуйте по той же схеме.

Многие дачники часто игнорируют перемолотую яичную скорлупу, а зря. В этой подкормке содержится огромное количество кальция, а это вещество весной поможет растениям быстрее сформироваться и прорасти.

Особенно скорлупе будут рады томаты, так как средство борется с вершинной гнилью. На теплицу достаточно одной литровой банке.

Наш эксперт также советует подкормить почву диатомитом садовым, в котором содержится много кремния. Данный элемент помогает быстрее впитать фосфор и калий, а также при его помощи хорошо развивается корневая система.

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