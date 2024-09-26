Многие не знают. Что можно посадить на огороде под зиму — время пришло

Главное — правильно определить сроки посевов, учитывая погодные условия в своем регионе. Если вы живете на юге, определяйтесь по погоде, может, стоит немного подождать с посевами, чтобы растения не проросли раньше времени. В северных же регионах середина осени — оптимальное время для посевов.
Лучше рассчитать сроки посевов с небольшими «припусками», чтобы высаженные культуры успели укорениться, но не успели быстро дать зеленные побеги, которые могут подмерзнуть с наступлением холодов. Так получается, если сев идет рано. Посадим попозже — пострадают наши посадки от морозов, потому что не смогут за короткий срок нарастить корни. Опять же важна «золотая» середина.
Высеваем «под зиму» холодостойкие овощные культуры: морковь, свеклу, салаты, шпинат, укроп, редис. Многие в последнее время высевают некоторые теплолюбивые сорта огородины: кабачки, тыкву, даже томаты. Почему нет? Ведь часто весной мы наблюдаем росточки теплолюбивых овощей, которые «посадились» сами, не замерзли, проклюнулись на грядках, особенно там, где были компостные кучи, где потеплее.
В первой половине октября огородники высаживают озимый чеснок. Оптимальная температура воздуха для этого должна быть не выше +10 градусов. Грядки под чеснок готовим заранее. Зубки сажаем на глубину, которая равна трем диаметрам чесночной дольки. Присыпаем землей, уплотняем. После того, как почва слегка подмерзнет при первых заморозках, грядки мульчируем опавшей листвой, скошенной травой, торфом.
Когда температура за окном опустится до 2−3 градусов, а почва начнет промерзать до 4−5 см, приступаем к посеву «под зиму» моркови, редиса, сельдерея, салата, петрушки, лука. Опять же грядки должны быть подготовлены заранее. Лучше заняться ими еще в сентябре. Подготовив, надо прикрыть каким-нибудь подручным материалом, чтобы осенние дожди не размыли посевные бороздки.
При севе используем только сухие семена. Высеваем их в лунки и ямки, чем весною, присыпаем не землей, а смесью из перегноя и песка. Участок для «зимних» грядок выбираем на возвышенностях, чтобы он не затапливался весной, когда начнет таять снег. Почва предпочтительнее рыхлая плодородная.