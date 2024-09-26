Народные приметы на 27 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие приметы есть на 27 сентября 2024 года и что можно и нельзя делать.
В день Воздвиженья в народе принято внимательно наблюдать за ветром и птицами, чтобы узнать, какой будет погода осенью и зимой.
Согласно народным приметам, главный символ этого дня — крест, который на Руси наделялся особыми свойствами. Купленными в церкви свечами люди крестили углы дома, читая «Отче наш».
Кресты рисовали на дверях и в углах, а самодельные кресты из двух связанных прутьев ставили в загоны со скотиной.
Все это делали в связи с тем, что считали, что именно в день Воздвиженья крест защитит дом от невзгод и неприятностей.
Считалось хорошей приметой подарить серебряный или золотой крест, купленный в церкви. По поверьям, он будет оберегать носителя даже в том случае, если тот забудет его дома.
Также на Руси верили, что 27 сентября неуместны шумные застолья, вечеринки и светские развлечения. Дело в том, что этот день напоминает о страданиях, которые претерпел Иисус ради спасения человечества.
Также 27 сентября важно подавать милостыню и помогать попавшим в беду людям и бездомным животным.
Согласно народным приметам, в праздник не стоит ссориться с близкими и давать деньги в долг. Считается, что эти действия приведут к болезням, несчастьям и убыткам.
Нельзя начинать новые дела, так как они обречены на провал, поэтому не стоит тратить время.
27 сентября не стоит ходить в лес. Дело в том, что на Руси он всегда был связан с угрозами, ведь среди деревьев могла таиться опасность, называемая нечистой силой. В день Воздвиженья она считалось особенно активной и опасной. Поэтому пойти гулять в лес в эту дату, особенно в одиночку, не к добру.