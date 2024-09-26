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Народные приметы на 27 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В церковном календаре 27 сентября отмечается праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. На Руси этот день был постным. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится».

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Рассказываем, какие приметы есть на 27 сентября 2024 года и что можно и нельзя делать.

Приметы погоды 27 сентября

В день Воздвиженья в народе принято внимательно наблюдать за ветром и птицами, чтобы узнать, какой будет погода осенью и зимой.

  • Западный ветер дует несколько дней подряд — к ухудшению погоды.
  • Заморозки с утра — скоро наступит зима.
  • Если не видно перелетных птиц, то зима будет морозной.
  • Красноватый круг около Луны на восходе, скоро пропадающий, — к ясной и сухой погоде.
  • Журавли медленно летят — осень будет теплой.
  • Если в этот день погода ясная и теплая, то зима наступит поздно.

Что можно делать 27 сентября

Согласно народным приметам, главный символ этого дня — крест, который на Руси наделялся особыми свойствами. Купленными в церкви свечами люди крестили углы дома, читая «Отче наш».

Кресты рисовали на дверях и в углах, а самодельные кресты из двух связанных прутьев ставили в загоны со скотиной.

Все это делали в связи с тем, что считали, что именно в день Воздвиженья крест защитит дом от невзгод и неприятностей.

Считалось хорошей приметой подарить серебряный или золотой крест, купленный в церкви. По поверьям, он будет оберегать носителя даже в том случае, если тот забудет его дома.

Также на Руси верили, что 27 сентября неуместны шумные застолья, вечеринки и светские развлечения. Дело в том, что этот день напоминает о страданиях, которые претерпел Иисус ради спасения человечества.

Также 27 сентября важно подавать милостыню и помогать попавшим в беду людям и бездомным животным.

Что запрещено делать 27 сентября

Согласно народным приметам, в праздник не стоит ссориться с близкими и давать деньги в долг. Считается, что эти действия приведут к болезням, несчастьям и убыткам.

Нельзя начинать новые дела, так как они обречены на провал, поэтому не стоит тратить время.

27 сентября не стоит ходить в лес. Дело в том, что на Руси он всегда был связан с угрозами, ведь среди деревьев могла таиться опасность, называемая нечистой силой. В день Воздвиженья она считалось особенно активной и опасной. Поэтому пойти гулять в лес в эту дату, особенно в одиночку, не к добру.

Анна Морозова

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