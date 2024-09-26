Садовод рассказал о правильной посадке саженцев

«Раньше, когда продавали саженцы с исключительно открытой корневой системой, лучшими временами для посадки были осень и весна. А сейчас 90% саженцев продаются с закрытой корневой системой — в контейнерах, горшочках. Их можно высаживать в любое время», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».
Туманов рекомендовал покупать саженцы в питомниках, где садоводы все объяснят.
«Есть частные питомники, есть при научных учреждениях. Примерно все они несут хоть какую-то ответственность за то, что производят» — поделился специалист.
Он добавил, что в интернете лучше саженцы не покупать.
По мнению садовода, основная проблема заключается в самой высадке, потому что многие люди несерьезно относятся к этому, а это сложный и длительный процесс, требующий знаний.
«Нужно выкопать плодовую яму, ее наполнить компостной кучей. Лучше саженцы, если их покупать поздней осенью, прикопать под снег на зиму. Найти место, где накапливаемся много снега и не затапливается водой, выкопать ямку и уложить саженец. Если у саженца закрытая корневая система, то, не вынимая из горшочка, положить в ямку, засыпать, полить водой. И саженец будет храниться под снегом, это идеально его сохранит», — рассказал Туманов.
Весной же саженец можно выкопать и посадить на постоянное место в яму, наполненную удобрениями, заключил он.
Ранее в этот день депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Известиям», что розы требуют особенного ухода в осенний период.
Чаплин отметил, что в сентябре можно использовать калийные и фосфорные удобрения, которые укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость растений.
22 сентября эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала «Известиям», что опавшие листья лучше собирать осенью, используя садовые грабли или воздуходувки. Листва должна быть достаточно сухой, но не пересохшей, чтобы разложение происходило быстрее. Для ускорения процесса она порекомендовала измельчить листья, используя газонокосилку или садовый шредер. Если они слишком сухие, их нужно увлажнить перед закладкой в компостную кучу, уточнила эксперт.