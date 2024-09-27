Народные приметы на 28 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

А название «Гусятник» связано с тем, что на Руси в этот день начинали забивать гусей, откормленных за лето.
Рассказываем, какие приметы есть на 28 августа 2024 года, как понять, какая будет ждать погода и что можно делать, а что категорически запрещено.
Поскольку 28 сентября — день Никиты Гусятника, множество погодных примет связано именно с гусями.
Верующие люди в этот день обязательно ходят в церковь и молятся о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы святому Никите. Это помогает защитить не только от недугов, но и неудачи с неприятностями.
День считается благотворным для сбора за одним столом всей семьей. А лучше всего подавать на ужин блюда с гусятиной. Это принесет удачу и благополучие.
Рекомендуется 28 сентября погулять на природе. Считается, что в этот день прогулка в парке или лесу поможет восстановить силы и улучшить настроение.
Также на Гусятника можно смело планировать путешествие или начинать что-то новое. Считается, что все сложится удачно.
В народе говорят, что нельзя 28 сентября проводить вечер в одиночестве, иначе весь оставшийся год один будешь.
На Руси на Гусятника стороной обходили реки и озера. Считалось, что в них именно в этот день Водяной обладает особенной силой и может утянуть путника на дно.
Не стоит брать в долг 28 сентября, иначе домовой рассердится и будет вредить хозяевам дома. Так, он может начать душить во сне, ругая домочадцев за беспорядок. А еще люди могут сильно поссориться.
Нельзя на Никиту Гусятника хвастаться — можно все потерять. Верили, что несдержанного на язык человека ждут неприятности с деньгами и в личной жизни.