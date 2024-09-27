18:03 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 28 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 28 сентября отмечено как день Никиты Гусятника. В этот день вспоминают святого Никиту Гофтского — великомученика, который проповедовал христианство среди своих земляков на Дунае и не отрекся от своей веры под пытками язычников.

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Источник: Агентство «Москва»

А название «Гусятник» связано с тем, что на Руси в этот день начинали забивать гусей, откормленных за лето.

Рассказываем, какие приметы есть на 28 августа 2024 года, как понять, какая будет ждать погода и что можно делать, а что категорически запрещено.

Приметы погоды 28 сентября

Поскольку 28 сентября — день Никиты Гусятника, множество погодных примет связано именно с гусями.

  • Гуси высоко летят — к высокому весеннему половодью, низко — к малому.
  • Гусь поднимает лапу — к стуже, стоит на одной — к морозу, полощется в воде — к теплу, а нос под крыло прячет — к ранней зиме.
  • Дикие гуси сидят на земле — к теплой осени. На одной ноге стоят — к заморозкам. В воде плавают — к резкому потеплению.
  • Синица пищит — зиму кличет.
  • Если в этот день погода ясная, то на следующий день будет ветрено.
  • Если ветви елей опущены вниз, то будет дождь.

Что можно делать 28 сентября

Верующие люди в этот день обязательно ходят в церковь и молятся о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы святому Никите. Это помогает защитить не только от недугов, но и неудачи с неприятностями.

День считается благотворным для сбора за одним столом всей семьей. А лучше всего подавать на ужин блюда с гусятиной. Это принесет удачу и благополучие.

Рекомендуется 28 сентября погулять на природе. Считается, что в этот день прогулка в парке или лесу поможет восстановить силы и улучшить настроение.

Также на Гусятника можно смело планировать путешествие или начинать что-то новое. Считается, что все сложится удачно.

Что запрещено делать 28 сентября

В народе говорят, что нельзя 28 сентября проводить вечер в одиночестве, иначе весь оставшийся год один будешь.

На Руси на Гусятника стороной обходили реки и озера. Считалось, что в них именно в этот день Водяной обладает особенной силой и может утянуть путника на дно.

Не стоит брать в долг 28 сентября, иначе домовой рассердится и будет вредить хозяевам дома. Так, он может начать душить во сне, ругая домочадцев за беспорядок. А еще люди могут сильно поссориться.

Нельзя на Никиту Гусятника хвастаться — можно все потерять. Верили, что несдержанного на язык человека ждут неприятности с деньгами и в личной жизни.

Анна Морозова

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