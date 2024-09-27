У побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о зафиксированном в пятницу у берегов Соломоновых островов землетрясении магнитудой 5,3.
В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о зафиксированном в пятницу у берегов Соломоновых островов землетрясении магнитудой 5,3.
Согласно сведениям центра, эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на 27 сентября, находился в 238 километрах от столицы Соломоновых островов Хониары и в 73 километрах от города Киракира, очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о последствиях сейсмособытия нет.
Ранее сообщалось о произошедшем у японских островов Идзу землетрясении магнитудой 5,9.