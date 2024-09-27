В РАН выяснили, откуда берутся токсичные «красные приливы» в Азовском море
Такие явления достигают пика в летние месяца, с середины июня по середину августа при температуре вод от плюс 24 градусов.
Такие явления достигают пика в летние месяца, с середины июня по середину августа при температуре вод от плюс 24 градусов.
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Ученые Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) впервые детально описали, как развиваются в Азовском море ежегодные «красные приливы», содержащие природные токсины. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований МГИ Сергей Станичный в ходе VIII Всероссийской научной конференции «Моря России».
«Бурное развитие фикоэритринсодержащих водорослей обычно называют “красным приливом” из-за особенностей спектра поглощения света: воды с большим содержанием такого пигмента, как правило, выглядят бурыми или красными. Никто никогда не описывал “красные приливы” в Азовском море, мы впервые показали их пространственное распределение в Таганрогском заливе, выделили их существование, проанализировали, в какой период года они развиваются», — рассказал Станичный.
Так, «красные приливы» достигают пика в летние месяца, с середины июня по середину августа при температуре вод от плюс 24 градусов. При этом ранее сообщалось, что повышающаяся соленость Азовского моря, а это, по мнению ученых, благоприятно для фикоэритринсодержащих водорослей. Известно, что такие водоросли (их также называют «цианобактерии») обитают и в пресных водах, но в морской среде их развитие более масштабно.
«Удалось проследить, что первое проявление прилива, как правило, фиксируется в северо-восточной части Таганрогского залива: примерно между устьем Дона, с водами которого в море попадают биогены и питательные вещества, и городом Таганрогом. Затем это явление распространяется на весь залив», — отметил собеседник агентства, пояснив, что это важно знать, так как «красные приливы» — потенциально опасное явление.
Ученый добавил, что ранее таким аномалиям не уделялось достаточно внимания, а сейчас их изучение стало возможно благодаря гранту Российского научного фонда «Развитие методов спутникового мониторинга аномальных процессов в морских экосистемах на основе многоспектрального подхода».
Станичный пояснил, что в Таганрогском заливе «красные приливы» обеспечивают два вида цианобактерий. И анализ данных спутникового мониторинга показал, что это явление опасно для морской экосистемы и, потенциально, для здоровья людей.
«Цианобактерии формируют слой в поверхностных водах, нарушают проницаемость вод для солнечного света. В результате перегревается поверхностный слой моря, из-за его высокой температуры, осложняется естественное перемешивание с более глубинными слоями. Кроме того, в прогретом слое ниже концентрация кислорода. Из-за этих факторов на более нижних слоях уровень кислорода также падает и может стать катастрофически низким, что ведет к замору рыбы и гибели других морских обитателей», — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что также оба вида цианобактерий, формирующих «красные приливы», выделяют токсины.
«С одной стороны, это приводит к тому, что появляется неприятный запах от морской воды: начинают разлагаться цианобактерии. С другой стороны, сами по себе токсины хорошо известны — и известно, что они опасны для человека и могут вызывать последствия от раздражений кожи и вплоть до нервнопаралитических поражений. Хотя пока официально не задокументировано прямого ущерба для людей от азовских “красных приливов”, может быть так, что просто никто не увязывал с этими событиями общее недомогание или зуд. Опасны эти токсины и для морских обитателей, включая рыбу, и могут становиться еще одной причиной их гибели», — отметил Станичный.