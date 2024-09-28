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Народные приметы на 29 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь 29 сентября вспоминает Евфимию Всехвальную. Эту святую пытался соблазнить правитель Халкидона (древний город напротив Константинополя, ныне район Стамбула, Турция). Когда девушка его отвергла, ее истязали, однако она осталась невредима. Тогда Евфимию бросили к диким зверям, которые стали ластиться к ней, однако медведица ее поранила. С неба послышался голос, призывающий к себе. Тогда она испустила дух.

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В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Из-за этого 29 сентября называется Птичьей косткой.

Рассказываем, какие народные приметы есть на 29 сентября 2024 года.

Приметы погоды 29 сентября

На Руси многие 29 сентября наблюдали за погодными явлениями, животными и небесными телами, чтобы узнать, какими будут несколько следующих дней, а также осень и зима.

Сейчас так же, как и много лет назад, многие верят в погодные приметы. И вот, какие связаны с Птичьей косткой:

  • листья желтеют, но не падают — осень будет затяжной;
  • чем теплее и суше будет в этот день, тем позднее наступит зима, и чем позднее, тем теплее она будет;
  • если прогремит гром 29 сентября, то зима будет морозной и бесснежной;
  • скворцы не улетели на юг — зима придет поздно;
  • лебедь летит против ветра — ждите урагана;
  • если почувствовали, что стены в доме стали влажнее обычного, значит, скоро наступит ненастье;
  • рано утром на небе видно звезды — к перемене погоды;
  • на Руси смотрели на косточки приготовленных птиц, которых подавали к столу. тонкие — зима будет теплой, а весна — ранней. Толстая кость под слоем жира предвещала холода и позднюю весну.

Что можно делать 29 сентября

Согласно народным приметам, 29 сентября является отличным днем, чтобы сходить в баню. Считается, что в таком случае весь год не будете болеть. А чтобы голодным всю зиму не сидеть, на Евфимию надо продолжать делать заготовки.

Если вы запомнили сон с 28 на 29 сентября, знайте — он вещий. А гадания в Птичью костку считаются самыми правдивыми.

В народе считается, что 29 сентября нужно обязательно съесть блюдо из птицы, собравшись за одним столом всей семьей. После трапезы глава семейства должен собрать птичьи косточки и закопать под порогом дома. Тогда в семье не будет ссор, бед и ненастий.

Что запрещено делать 29 сентября

Чтобы избежать всяческих проблем и несчастий, в народе старались придерживаться определенных запретов, связанных с 29 сентября.

Согласно поверьям, 29 сентября не стоит начинать новые дела, так как они будут сопровождаться трудностями. С ними, а также с проблемами со здоровьем можно столкнуться и в том случае, если на Евфимию планировать длительную поездку или переезд. Если же нет возможности перенести это событие, надо попросить у своего Ангела-Хранителя помощи и защиты от бед.

Нельзя в день Птичьей костки ловить и есть рыбу. Считается, что иначе придется узнать страшную тайну, которую нельзя будет никому рассказать, но от нее будет зависеть судьба близких людей.

Пойти в баню, конечно, хорошая примета, но не стоит делать это вчетвером — будете ссориться по мелочам. А если париться не своим веником, можно подхватить чужой недуг.

Также влюбленным нельзя целоваться в бане, даже в щечку, иначе не получится избежать разлуки. Поэтому, согласно древним поверьям, 29 сентября молодым людям лучше провести день отдельно друг от друга.

Анна Морозова

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