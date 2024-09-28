Народные приметы на 29 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Из-за этого 29 сентября называется Птичьей косткой.
Рассказываем, какие народные приметы есть на 29 сентября 2024 года.
Приметы погоды 29 сентября
На Руси многие 29 сентября наблюдали за погодными явлениями, животными и небесными телами, чтобы узнать, какими будут несколько следующих дней, а также осень и зима.
Сейчас так же, как и много лет назад, многие верят в погодные приметы. И вот, какие связаны с Птичьей косткой:
- листья желтеют, но не падают — осень будет затяжной;
- чем теплее и суше будет в этот день, тем позднее наступит зима, и чем позднее, тем теплее она будет;
- если прогремит гром 29 сентября, то зима будет морозной и бесснежной;
- скворцы не улетели на юг — зима придет поздно;
- лебедь летит против ветра — ждите урагана;
- если почувствовали, что стены в доме стали влажнее обычного, значит, скоро наступит ненастье;
- рано утром на небе видно звезды — к перемене погоды;
- на Руси смотрели на косточки приготовленных птиц, которых подавали к столу. тонкие — зима будет теплой, а весна — ранней. Толстая кость под слоем жира предвещала холода и позднюю весну.
Что можно делать 29 сентября
Согласно народным приметам, 29 сентября является отличным днем, чтобы сходить в баню. Считается, что в таком случае весь год не будете болеть. А чтобы голодным всю зиму не сидеть, на Евфимию надо продолжать делать заготовки.
Если вы запомнили сон с 28 на 29 сентября, знайте — он вещий. А гадания в Птичью костку считаются самыми правдивыми.
В народе считается, что 29 сентября нужно обязательно съесть блюдо из птицы, собравшись за одним столом всей семьей. После трапезы глава семейства должен собрать птичьи косточки и закопать под порогом дома. Тогда в семье не будет ссор, бед и ненастий.
Что запрещено делать 29 сентября
Чтобы избежать всяческих проблем и несчастий, в народе старались придерживаться определенных запретов, связанных с 29 сентября.
Согласно поверьям, 29 сентября не стоит начинать новые дела, так как они будут сопровождаться трудностями. С ними, а также с проблемами со здоровьем можно столкнуться и в том случае, если на Евфимию планировать длительную поездку или переезд. Если же нет возможности перенести это событие, надо попросить у своего Ангела-Хранителя помощи и защиты от бед.
Нельзя в день Птичьей костки ловить и есть рыбу. Считается, что иначе придется узнать страшную тайну, которую нельзя будет никому рассказать, но от нее будет зависеть судьба близких людей.
Пойти в баню, конечно, хорошая примета, но не стоит делать это вчетвером — будете ссориться по мелочам. А если париться не своим веником, можно подхватить чужой недуг.
Также влюбленным нельзя целоваться в бане, даже в щечку, иначе не получится избежать разлуки. Поэтому, согласно древним поверьям, 29 сентября молодым людям лучше провести день отдельно друг от друга.