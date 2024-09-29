Народные приметы на 30 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Девушки выдержали все истязания и умерли только тогда, когда их обезглавили.
На Руси в этот день многие девушки и женщины праздновали именины, поэтому праздник назвали Вселенскими бабьими именинами. 30 сентября и еще три дня после прославляли материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.
Рассказываем, какие приметы есть на 30 сентября 2024 года и что можно делать, а что нельзя.
Приметы погоды 30 сентября
С Вселенскими бабьими именинами связаны следующие приметы погоды:
- зяблик летит — стужу за собой тянет;
- кошка моется — дождя не будет;
- трубы холодного водоснабжения в городской квартире покрылись конденсатом — к плохой погоде.
Как правило, в этот день всегда дождливая и холодная погода.
Что можно делать 30 сентября
Верующие 30 сентября обычно ходят в храмы, молятся святым мученицам о здоровье и благополучии родных и близких людей. Также они просят о женском здоровье, детях и укреплении в вере, любви и обретении надежды.
Чтобы в доме царило счастье, во Вселенские бабьи именины женщин угощали сладостями и выпечкой. А для успешной жизни девушки подрезали волосы. После этой процедуры они быстро росли и придавали уверенность и силу.
Согласно народным приметам, если женщина в этот день как следует проплачется, то она весь год не будет лить слезы.
Любая хирургическая операция, назначенная на 30 сентября, точно пройдет успешно, а восстановление после нее займет меньше времени.
Если в окружении есть женщина с именем Вера, Надежда или Любовь, обязательно нужно подарить ей подарок, даже небольшой, например, фрукт, шоколад или открытку. Так можно привлечь в жизнь счастье.
В бабьи именины готовили столько еды, чтобы хватило не только семье, но и прохожим, которых обязательно нужно угостить. Также нуждающимся нужно дать теплую одежду. В таком случае в доме всегда будет тепло, уютно и сытно, а все невзгоды будут обходить стороной.
Что запрещено делать 30 сентября
В народе считается, что 30 сентября нельзя свататься, и венчаться. Согласно поверьям, заключенный во Вселенские бабьи именины не будет счастливым, и молодожены быстро разведутся.
Мужчинам нельзя 30 сентября, как и в любые другие дни, нельзя обижать женщин. И если представитель сильного пола неуважительно отнесется к девушке в этот день, он столкнется с серьезными жизненными трудностями в ближайшем будущем.
Женщинам же нельзя ссориться с родственниками, так как может таким образом навлечь беду на свою семью. Также для того, чтобы не быть несчастным и не пораниться, не стоит заниматься рукоделием.