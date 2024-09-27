Как избавиться от слизней. Самые рабочие методы борьбы от наших бабушек
Вредители тут же сбегут с дачного участка и долго не вернутся.
Вредители тут же сбегут с дачного участка и долго не вернутся.
Слизни опасны для урожая, так как являются переносчиками различных заболеваний. Поэтому опытные дачники с ними борются. Но способов существует великое множество, и не все они эффективные.
Агроном Ольга Дуброва посоветовала самые рабочие методы, которые использовали еще наши бабушки.
Ученые выяснили, что слизни не переносят кофе. Для этого разведите в чашке четыре ложки кофе, а далее пролейте то место, где слизни бывают чаще всего. Через некоторое время вредителей на участке не будет.
Слизни не переносят резкие запахи и терпеть не могут некоторые виды растений. Это настурция, крокосмия, аквилегия, базилик, рябчик. С последним не переборщите, так как с дачного участка уйдут не только слизни, мыши и другие вредители, но и сами хозяева дома из-за его резкого и неприятного запаха.
Не любят слизни также петрушку, шалфей, тимьян, душицу. Смело сажайте их и не переживайте о проблеме.
Это самый популярный рецепт наших бабушек. Они брали полкилограмма чеснока и давили его в отдельной емкости. Далее заливали 10 литрами воды комнатной температуры и на сутки ставили в темное место.
После этого нужно развести в 10 литрах 300 мл полученного раствора и залить почву, где бывают слизни. Вредители исчезнут надолго.
Наберите один килограмм полыни, порубите и залейте одним литром горячей воды. Оставьте на сутки. А после процедите и разбавьте водой в соотношении 1:5.
Полученной смесью надо опрыскать посадки на участке, где ползают слизни.
Тысячелистника тоже понадобится много, постарайтесь насобирать один килограмм. Залейте все это 10 литрами горячей воды, закройте крышку и пусть настоится три часа.
Готовым раствором поливайте грядки в огороде. Вредители сбегут моментально.