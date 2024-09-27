Земля станет как пух. Как сделать компост из опавших листьев
Ни в коем случае не выбрасывайте желтые листья с участка, из них получится эффективный перегной.
Ни в коем случае не выбрасывайте желтые листья с участка, из них получится эффективный перегной.
В природе ничего не бывает лишним. И даже опавшие листья осенью могут превратиться в эффективное удобрение, если их правильно приготовить.
Агроном Петр Ломонос рекомендует не выбрасывать желтые листья, так как они могут принести большую пользу. Из них получится отличный лиственный перегной для проблемных, глинистых почв.
Такая подкормка легко пропускает воздух. И после такой подкормки, по словам эксперта, земля станет как пух — рыхлой и воздушной.
В первую очередь, из листьев можно сделать «теплые грядки» для выращивания рассады в открытом грунте весной. Для этого надо выкопать траншеи и засыпать в них листья слоем примерно в 15 см. Сверху присыпаем землей. И так несколько траншей.
Содержащаяся в листьях органика в итоге перегнивает, и уставшая почва превратится в плодородный грунт.
Особенно хорошо в такой земле будут расти перцы и томаты.
Из опада получается также эффективный лиственный перегной, который легко пропускает влагу и воздух.
Соберите как можно больше листвы. Засыпьте в черные полиэтиленовые мешки. Но каждый слой (20 сантиметров) надо увлажнять водой. Для этого достаточно опрыскивать листья из пульверизатора.
Влага ускорит разложение. Также есть средство, которое позволит листьям быстрее стать удобрением. Ломонос использует для этого сульфат аммония. Достаточно развести 100 грамм в 10 литрах воды и опрыскать.
Уже к весне вы получите перегной.
Не забудьте сделать дырки в мешках, так как листья должны «дышать».
Важно понимать, что не все листья можно использовать для удобрения. Лучшие варианты — это липа и клен. А вот листья тополя, ивы, дуба и грецкого ореха брать не желательно, так как они имеют плотную структуру и будут долго разлагаться.
Кроме того, в огороде они потом мешают растениям развиваться, поэтому имейте ввиду этот нюанс.
В лиственном перегное содержатся азот, фосфор, калий и кальций. То есть все, что нужно растениям для оптимального роста в будущем. По словам агронома, по составу такое удобрение можно сравнить с богатым жидким навозом.