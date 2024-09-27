13:36 (мск), источник: ТАСС

Ураган «Хелен» ослаб до тропического шторма

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Ураган «Хелен» ослаб до тропического шторма по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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Источник: NASA

Сейчас эпицентр стихии находится примерно в 165 км к юго-востоку от города Атланта (штат Джорджия) и движется на север со скоростью 48 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах стихии достигает примерно 31 м/с.

Согласно данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, из-за стихии остались без электричества более 1,2 млн домохозяйств во Флориде и около 811 тыс. домохозяйств в Джорджии.

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