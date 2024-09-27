В регионах УрФО в ближайшие три дня прогнозируют потепление

«[В Свердловской области с 28 по 30 сентября] переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 4 — 12 градусов, днем — 14 — 21 градус», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.
В МЧС Свердловской области предупредили, что 28 сентября местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. В Челябинской области ночью 28 сентября в отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов. Однако днем с 28 по 30 сентября в регионе потеплеет до плюс 23 градусов, возможны порывы ветра до 13 м/с. «27−28 сентября местами в Свердловской области, 27 — 29 сентября местами в Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили в Уральском гидрометцентре.
В Курганской области в эти дни днем ожидается до плюс 23 градусов, местами порывы ветра до 13 м\с, преимущественно без осадков.
По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в ближайшие три дня в Тюменской области потеплеет до плюс 20 градусов, днем местами ожидается небольшой дождь, порывы ветра до 17 м/с. В Югре синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, днем температура воздуха поднимется до 19 градусов, возможны порывы ветра до 18 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе с 28 по 30 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь с порывами ветра до 18 м/с. Днем в эти дни в регионе потеплеет до плюс 13 градусов.