14:16 (мск), источник: РБК

Последствия урагана «Хелен» во Флориде. Видео

В большинстве округов американского штата Флорида после урагана «Хелен» объявили режим чрезвычайного положения, без света остались более 1 млн потребителей, передает NBC News.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 756 мм рт. ст. +14°
Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, без света остались 683 тыс. человек в Джорджии и 242 тыс. в Южной Каролине.

Ураган обрушился на Флориду вечером накануне, 26 сентября. Ему присвоена четвертая из пяти возможных категорий — скорость ветра может достигать 209−251 км/ч.

В руководстве Национального центра ураганов предупредили, что при ветре такой силы энергетическая инфраструктура может быть повреждена на недели или даже месяцы.

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