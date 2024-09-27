Лучшие сорта зимних яблок: топ-10 самых популярных сезонных плодов

К зимним относятся сорта яблок, которые могут храниться до весны (а иногда и до следующего лета), по вкусу и аромату оставаясь на высоком уровне. Собирают их обычно со второй половины сентября по начало ноября. В этот период в плодах много крахмала и протопектина (нерастворимый пектин). При дозревании в них увеличивается доля ароматических и красящих веществ. Зимние сорта полезнее и вкуснее, чем плоды летних и осенних яблок. Для хорошего вкуса этой разновидности фруктов нужно полежать в погребе месяц или два. О лучших сортах зимних яблок и способах их хранения поговорим в статье.
Основные группы поздних сортов яблок
Есть несколько категорий зимних яблок. Их делят на группы в зависимости от срока хранения.
|Группа
|Описание
|Раннезимние
|Можно хранить до конца зимы. Убирают их в конце сентября. Примеры: «уэлси», «пармен зимний золотой», «антоновка обыкновенная», «аэлита», «победитель», «макинтош», «амурское сладкое», «пепин шафранный»
|Зимние
|Созревают чуть позже, чем раннезимние, но зато их можно хранить до середины весны. Убирают в начале октября. К ним относятся: «белорусское сладкое», «орлик», «антоновка десертная», «апорт», «синап орловский», «анис алый», «анис серый», «лобо», «ренет бергамотный»
|Позднезимние
|Отлично хранятся до начала лета. Созревают в октябре и начале ноября.
Яблоки этой категории: «северный синап», «антей», «алеся», «золотой ранет», «московское красное»
Топ-10 лучших сортов зимних яблок
Самая важная особенность зимних яблок состоит в том, что после сбора они дозревают и приобретают свои вкусовые качества в месте хранения. Деревья этих сортов яблок выдерживают сильные морозы и возвратное похолодание. Плоды обладают повышенной лежкостью, сохраняют надолго вкус и аромат. В период дозревания в яблоках увеличивается концентрация ароматических и красящих веществ.
Перед употреблением яблоки должны полежать несколько месяцев в хранилище. Они выдерживают длительную транспортировку, годятся для любого способа переработки.
Сорт средней зимостойкости, среднеустойчив к парше. Плоды округлые, гладкие, конической формы. Яблоки красного цвета, листья темно-зеленые, с прожилками.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|100—120 г
|Мякоть
|Кремово-белая
|Вкус
|Кисло-сладкий
|Регион
|Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный
|Сбор урожая
|С середины по конец сентября
Этот высокоурожайный сорт начинает плодоносить на 4—5-й год после посадки.
- плоды хранят до марта;
- яблоки можно есть сразу после сбора урожая;
- скороплодный, десертный сорт.
- не самоопыляется;
- устойчив не ко всем заболеваниям;
- плоды могут опадать перед уборкой.
При сборе окраска светло-зеленая, потом становится желтой, с красным бочком.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|До 400 г
|Мякоть
|Белая, хрустящая
|Вкус
|Кисло-сладкий
|Регион
|Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный
|Сбор урожая
|С конца сентября по ноябрь
У этого сорта стабильная урожайность и хорошее качество плодов.
- урожайный;
- скороплодный;
- долго хранится.
- слабая окрашенность плодов.
Плодовое дерево невысокое и компактное, яблоки крупные, округлые, слегка заостренные.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|До 250 г
|Мякоть
|Белая, зеленоватая, рыхлая, мелкозернистая
|Вкус
|Кисло-сладкий
|Регион
|Северо-Западный, Центральный
|Сбор урожая
|В конце сентября
Плоды этого сорта могут храниться до 6 месяцев. Плодоносит дерево регулярно и много, цвет яблок малиновый.
- Высокая урожайность;
- Хорошие вкусовые качества плодов.
- На легком супесчаном грунте на яблоках может проявиться подкожная пятнистость.
Позднезимный сорт, плоды можно хранить до июня. Самобесплодный сорт. Устойчив к засухе и высокой температуре. Плоды зеленого цвета. Хорош в переработке.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|От 150 до 200 г
|Мякоть
|Кремово-белая
|Вкус
|Сладкий
|Регион
|Северо-Кавказский, Нижневолжский
|Сбор урожая
|С конца сентября до середины октября
Высокорослое дерево с раскидистой кроной. Урожайность у молодого дерева до 15 кг, а у дерева, которому 12 лет, урожайность достигает 100 кг.
- хорошая урожайность;
- рано начинает плодоносить;
- хорошая лежкость;
- ветроустойчивое дерево.
- низкая зимостойкость;
- сорт восприимчив к мучнистой росе, парше.
Зимний и позднезимний сорт. Крупные гладкие плоды, светло-зеленые, с малиновым румянцем, есть полосы и штрихи на плодах. Американский сорт, районирован с 1986 года.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|300—400 г
|Мякоть
|Светло-кремовая
|Вкус
|Кисло-сладкий
|Регион
|Средняя полоса России
|Сбор урожая
|С конца сентября до заморозков
Плоды этого сорта обладаю высокой товарностью, пригодны для переработки.
- может заболеть мучнистой росой или паршой.
Позднезимний сорт. Темно-красные плоды с сочной мякотью. Начинает плодоносить на 2—3-й год после посадки.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|170—190 г
|Мякоть
|Зеленовато-кремовая
|Вкус
|Кисло-сладкий
|Регион
|Центральный регион, выращивают в Поволжье, Подмосковье, Причерноморье, Северо-Западном регионе
|Сбор урожая
|Со второй половины октября
Зимостойкий высокоурожайный сорт длительного хранения.
- транспортабелен;
- скороплодный сорт;
- хорошая морозостойкость.
- подвержен болезням, например парше;
- нельзя выращивать в северных регионах.
Среднее по высоте, компактное дерево, начинающее плодоносить на четвертый год. Урожайность примерно по 400 кг с сотки. Плоды желтые с красным. Сорт устойчив к грибковым болезням, засухе, морозостойкий. Во время созревания плоды могут осыпаться.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|От 160 до 200 г (но могут быть до 500 г)
|Мякоть
|Желтовато-белая
|Вкус
|Кисло-сладкий
|Регион
|Нижневолжский регион, Саратовская, Волгоградская область
|Сбор урожая
|Сентябрь
У сорта высокая экологическая устойчивость. Хороший выбор для тех, кто любит сочные и вкусные яблоки.
- плоды хранятся до февраля;
- высокая зимостойкость;
- относительно устойчив к парше, мучнистой росе;
- высокая регулярная урожайность.
- осыпаемость завязей и плодов.
Плоды желтого цвета с румянцем, хранятся три месяца. Сорт универсален в применении. У деревьев средняя засухоустойчивость и жаростойкость.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|180—200 г
|Мякоть
|Кремовая, сочная, плотная, мелкозернистая
|Вкус
|Сладко-кислый
|Регион
|Северо-Кавказский
|Сбор урожая
|Первая декада сентября
Этот сорт стабильно и долго плодоносит, быстро наращивает урожай.
- средне засухоустойчив;
- средне морозоустойчив.
Желто-зеленый с красным цвет плодов, которые могут храниться до четырех месяцев. Сорт относительно зимостойкий, собирать его нужно на протяжении 10 дней.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|180 г
|Мякоть
|Сочная, мелкозернистая, кремово-зеленая
|Вкус
|Кисло-сладкий
|Регион
|Поволжье, Причерноморье, Подмосковье, Северо-Западный регион
|Сбор урожая
|С конца сентября по начало октября
Яблоки этого сорта созревают все вместе, они хорошо переносят долгую транспортировку, вкусные и сочные.
- скороплодность;
- высокоурожайный сорт;
- морозостойкий сорт;
- выдерживает засуху.
- подвержен грибковым болезням;
- в период роста и плодоношения дереву нужны подпорки, так как плоды много весят;
- низкая самоплодность;
- не жаростойкий.
Один из самых популярных сортов, выведен в Канаде. Плоды среднего размера, ярко-красные, с зеленым оттенком.
Ниже представлена таблица с описанием сорта.
|Вес
|От 150 до 200 г
|Мякоть
|Сочная, белая, вкусная
|Вкус
|Сладко-конфетный
|Регион
|Северо-Кавказский, Нижневолжский регион
|Сбор урожая
|С конца августа по середину октября
Этот высокоурожайный сорт универсален в применении. Обладает отличными вкусом и ароматом.
- крупноплодность;
- регулярно плодоносит;
- транспортабелен.
- не зимостойкий;
- восприимчив к грибковым болезням;
- может поражаться тлей и плодожоркой;
- плоды созревают не одновременно.
Как выбрать самые сладкие сорта зимних яблок
Важно помнить, что зимним сортам нужно дать полежать примерно месяц после сбора, чтобы они достигли нужной зрелости. Кроме этого, есть еще ряд признаков, помогающих выбрать самые вкусные плоды:
- шероховатые яблоки слаще, чем глянцевые, так как содержат больше сахаров;
- женские яблоки вкуснее мужских. Определить их можно по форме низа: если у мужских он плоский, то у женских круглый;
- яблоки с полосками на кожуре слаще, чем однотонные;
- зимние сорта яблок становятся вкуснее и слаще после дозревания, перестают кислить. Крахмал в плодах превращается в глюкозу и сахарозу.
Как хранить яблоки дома всю зиму
Хоть яблоки не сильно прихотливы в хранении, нужно знать некоторые правила, которые помогут содержать их в подходящих условиях. Для них не нужно освещение (могут храниться в темноте), каждодневная проверка спелости, какая-либо обработка.
Какие показатели важны для яблок:
1. Хранить эти плоды надо при температуре от +0…+5 °C: в погребе нельзя допускать заморозков и сильных перепадов температуры. Сушеные яблоки можно держать при температуре до +12 °C. Мороженые яблоки должны храниться при отрицательной температуре.
2. Влажность должна быть около 85—90%. При большей концентрации влаги плоды сгниют, а при меньшей могут засохнуть.
3. Плодам важно проветривание. При этом не нужно как-то дополнительно их переворачивать, хватит постоянной вентиляции в погребе, от которой пойдет приток свежего воздуха.
4. Место, где будут храниться яблоки, нужно обработать от плесени и грибков, помыть и освободить от насекомых и других вредителей.
5. Когда яблоки дозревают, они выделяют этилен. Это бесцветный газ, он считается растительным гормоном, так как помогает созревать фруктам и овощам. Например, если положить яблоки рядом с помидорами, те быстрее дозарятся. При этом рядом с яблоками нельзя хранить картофель, так как он сразу прорастет, а у яблок будет привкус крахмала.
Далее расскажем главные нюансы, которые советуем соблюдать.
- Нельзя протирать яблоки, так как на них есть специальный налет, который поможет фруктам дольше оставаться свежими.
- Яблоки не стоит пересыпать с места на место.
- Перед хранением яблоки можно оставить в прохладном месте. За это время выявятся плохие плоды с дефектами, которые нельзя будет оставить на хранение.
Какие яблоки отбирать на хранение:
- Плоды должны быть съемной зрелости — когда они уже налились, но при этом не переспели, не стали сильно мягкими.
- Оставлять на хранение нужно яблоки без дефектов, червоточин и пятен.
- Разные сорта яблок не кладут вместе, их хранят отдельно.
- Яблоки оставляют с плодоножкой, без нее они быстрее испортятся.
- Не нужно мыть яблоки перед закладкой на хранение, так можно смыть естественный налет природного воска, который защищает их от микробов, бактерий и болезней. Это негативно отразится и на лежкости фруктов.
- Некоторые перед хранением обрабатывают яблоки воском (не парафином).
- Рядом лучше положить плоды одного размера.
- Быстрее портятся большие яблоки, поэтому их нужно будет употребить в первую очередь.
Как складывать яблоки на хранение:
- Сложить в ящиках рядами. Плодоножки должны смотреть вверх, слишком длинные нужно укоротить. Так как между фруктами не будет прослойки, надолго таким способом яблоки не сохранить, потому что гниль одного яблока перейдет на другие по цепочке.
- Можно хранить яблоки на утепленной лоджии, на чердаке или в гараже, если помещения не будут промерзать до отрицательных температур, там не будет сквозняка и посторонних запахов. В таких условиях яблоки пролежат несколько месяцев.
- Еще один способ — положить яблоки в отсек для фруктов в холодильнике. Можно обернуть их пакетами, если в этом отсеке будут другие овощи и фрукты.
- В морозилке хранят порезанные кусочками яблоки. Перед заморозкой их обрабатывают лимонной кислотой, чтобы они не потемнели.
- В погребе можно пересыпать яблоки песком с золой. На дно насыпать смесь из золы и песка, сверху класть слоями плоды, пересыпая их смесью. В качестве прослойки можно также взять опилки, луковую шелуху или сухие листья.
- В кладовке можно сделать подвесы: прикрепить авоськи под потолком на крюке.
- Обернуть каждый плод в бумагу, уложить все рядами.
- Сложить от 2 до 4 кг яблок одного сорта в большие надрезанные полиэтиленовые пакеты, закрутить сверху, поставить в подпол (где от -10…+10 °C).
- Иногда яблоки хранят в земле: выкапывают траншею длинной до половины метра, выстилают хвойным лапником, потом выкладывают плоды в пакетах или мешках. Сверху кладут еще слой веток, присыпают землей. Оставляют опознавательный знак, чтобы не запутаться зимой.
- Плоды можно высушить под солнцем или в специальной электросушилке, а затем расфасовать по бумажным пакетам.
Правила ухода за зимними яблонями и их выращивание
Зимние сорта еще называют поздними, потому что их собирают осенью, а после дозаривают в месте хранения. Летом им нужно большое количество тепла, чтобы накопить сахара в плодах и дать вызреть древесине, иначе яблоня не переживет холода.
|При посадке нужно следить за глубиной залегания грунтовых вод
|Если разместить саженец в низине или на сыром участке, корневая система вымокнет. Если другого места не найти, лучше взять саженцы с хорошо развитой поверхностной корневой системой, сформированные на слаборослых подвоях
|Нужно обращать внимание на самоплодность
|Не все сорта зимних яблок могут самостоятельно завязывать плоды. Саженцы таких деревьев располагают рядом с другими деревьями схожего срока цветения
|Важно следить за ходом созревания плодов
|Есть разновидности зимних яблок, плоды которых созревают неравномерно. Нужно внимательно следить за спелостью, чтобы успеть снять яблоки вовремя
|Нужно правильно выбрать место посадки
|Это должно быть хорошо освещенное и защищенное от сквозняков место
|Для саженцев зимних яблок важно время посадки
|Для лучшего укоренения растение сажают осенью, но можно это сделать и весной
|Своевременная обработка от вредителей и болезней, подкормка продлят срок жизни дерева и помогут сохранить урожай
|Нужно регулярно осматривать яблоки на предмет заболеваний и вредных насекомых, при необходимости обрабатывать деревья фунгицидами и инсектицидами, а также своевременно вносить удобрения для улучшения иммунитета и увеличения урожая
— Зимние сорта яблонь так называются условно, на деле это яблоки, что созревают в середине или в конце осени, имеют более плотную мякоть и кожуру, за счет чего отлично хранятся всю зиму. Такие плоды, конечно же, собирают не зимой, а осенью до наступления мороза в -6 °C.
Лучшие сорта зимних яблок. «Уэлси» с красными боками — сладкие яблоки, «симиренко» отличаются зеленым цветом, но сладкие на вкус, «орлик» — с малиновым отливом плодов, «синап орловский» — с крупными зеленовато-желтыми плодам, «имант» — с плодами фиолетового тона, «богатырь» — с крупными зелено-желтыми плодами (окрас может меняться в разные годы), «звездочка» — с небольшими ярко-красными плодами, «славянка» — с плодами лимонного тона, «айнур» — с желтыми сладкими яблоками, «антей» — с вкусными бордовыми яблоками.
Сорта «богатырь» и «антей» из списка переносят морозы в -40 °C, «богатырь» идеален для приготовления сидра, яблочного варенья (благодаря белой мякоти варенье получается светлым), употребления в свежем виде. «Антей» прекрасно подходит для употребления в свежем виде, мякоть крепкая, сочная и сладкая.
Как хранить яблоки, если нет погреба. При отсутствии погреба я храню яблоки на застекленной лоджии с небольшой плюсовой температурой, примерно +4…+6 °C. Для длительного хранения пригодны лишь яблоки, снятые с дерева. Снимаю по одному плоды при помощи плодосъемника, укладываю послойно в коробку, каждый слой перестилаю газетой либо упаковочной бумагой. Коробку ставлю на лавку либо табурет, на пол.
Еще один вариант хранения яблок подойдет для тех, кто наведывается в сад зимой. После устойчивого снежного покрова раскапывают яму в сугробе и помещают в него коробку либо ящик с яблоками, снег возвращают обратно и дополнительно нагребают сверху. При необходимости снег раскапывают и забирают часть яблок. Даже в самые лютые морозы снег не позволит промерзнуть яблокам, сугроб выступит в роли импровизированного холодильника, — рассказывает Светлана Самойлова, популярный блогер-садовод, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере».
Обзор самых вкусных сортов зимних яблок
При выращивании и сборе зимних сортов яблок важно знать их особенности, плюсы и минусы. Тогда можно достичь высокого урожая. Обычно яблоки этого типа красные или зеленые, с кремовой и сочной мякотью, сладким или кисло-сладким вкусом.
|Кисло-сладкие сорта яблок
|«Орлик», «богатырь», «антей», «ренет симиренко», «айдаред», «первенец ртищева», «орион», «лобо», «синап орловский», «звездочка»
|Сладкие сорта
|«Макинтош», «уэлси», «ренет симиренко», «имант», «славянка», «айнур»
Эксперт: Светлана Самойлова, популярный блогер-садовод, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»