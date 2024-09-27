15:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Сразу и не заметить. Эксперты пояснили, стоит ли бояться червивых грибов

​Время тихой охоты пришло. Но при этом грибы окутаны немалым количеством домыслов. Например, что их всегда надо отваривать перед заморозкой или жаркой.

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Источник: Соцсети

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенная в студию эксперт, к.б.н., биолог Екатерина Баранова, рассказали, стоит ли бояться червивых грибов, и все ли грибы надо отваривать перед заморозкой и жаркой.

Мясников сразу же предупредил, что мысль о том, что в грибах есть белок — миф. Это не так. Кроме того, есть съедобные грибы и условно-съедобные.

Один из основных вопросов — опасны ли червивые грибы.

«Насекомые уползут, если положить грибы в соленую воду. Им надо дышать, и им это не нравится, они выползают. При этом стоит понимать, что если вы срезали гриб, и он чистенький, то это не значит, что насекомые не успели отложить в него яйца. Чаще всего яйца откладывают в верхнюю часть, в шляпку. Там такая капсула. Если присмотреться, можно увидеть яйцо, а потом из него личинки появляются, и только. Далее они переползают в ножку. Причем все это может произойти за два часа — вы срезали гриб, а пока довезли до дома, он уже червивый», — пояснила Баранова.

Нужно ли отваривать перед жаркой и хранением?

Некоторые грибы стоит отваривать — это сыроежки. Несмотря на название, сырыми их употреблять не стоит. «А вот лисички варить необязательно, их даже можно есть сырыми», — пояснила биолог.

«В них немало микроэлементов. Но хитин и некоторые вещества в грибах могут вызывать нежелательные эффекты при употреблении. Например, это может быть несварение, грибы не рекомендуется есть людям с панкреатитами и различными нарушениями желудочно-кишечного тракта. Могут быть как диарея, так и другие последствия», — пояснила Баранова.

Мясников отметил, что на самом деле пользы в грибах не так и много.

«Пищевая ценность грибов отсутствует. Там есть только хитин, который собирает на себя все, поэтому не рекомендуется собирать грибы, например, вдоль железной дороги», — подчеркнул Мясников.

Но при этом для многих такая еда кажется вкусной. И врач порекомендовал все же заниматься тихой охотой, если к этому есть стремление.

При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном.

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