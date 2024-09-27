Сразу и не заметить. Эксперты пояснили, стоит ли бояться червивых грибов
Время тихой охоты пришло. Но при этом грибы окутаны немалым количеством домыслов. Например, что их всегда надо отваривать перед заморозкой или жаркой.
Время тихой охоты пришло. Но при этом грибы окутаны немалым количеством домыслов. Например, что их всегда надо отваривать перед заморозкой или жаркой.
В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенная в студию эксперт, к.б.н., биолог Екатерина Баранова, рассказали, стоит ли бояться червивых грибов, и все ли грибы надо отваривать перед заморозкой и жаркой.
Мясников сразу же предупредил, что мысль о том, что в грибах есть белок — миф. Это не так. Кроме того, есть съедобные грибы и условно-съедобные.
Один из основных вопросов — опасны ли червивые грибы.
«Насекомые уползут, если положить грибы в соленую воду. Им надо дышать, и им это не нравится, они выползают. При этом стоит понимать, что если вы срезали гриб, и он чистенький, то это не значит, что насекомые не успели отложить в него яйца. Чаще всего яйца откладывают в верхнюю часть, в шляпку. Там такая капсула. Если присмотреться, можно увидеть яйцо, а потом из него личинки появляются, и только. Далее они переползают в ножку. Причем все это может произойти за два часа — вы срезали гриб, а пока довезли до дома, он уже червивый», — пояснила Баранова.
Некоторые грибы стоит отваривать — это сыроежки. Несмотря на название, сырыми их употреблять не стоит. «А вот лисички варить необязательно, их даже можно есть сырыми», — пояснила биолог.
«В них немало микроэлементов. Но хитин и некоторые вещества в грибах могут вызывать нежелательные эффекты при употреблении. Например, это может быть несварение, грибы не рекомендуется есть людям с панкреатитами и различными нарушениями желудочно-кишечного тракта. Могут быть как диарея, так и другие последствия», — пояснила Баранова.
Мясников отметил, что на самом деле пользы в грибах не так и много.
«Пищевая ценность грибов отсутствует. Там есть только хитин, который собирает на себя все, поэтому не рекомендуется собирать грибы, например, вдоль железной дороги», — подчеркнул Мясников.
Но при этом для многих такая еда кажется вкусной. И врач порекомендовал все же заниматься тихой охотой, если к этому есть стремление.
При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном.