09:26 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Какие однолетники можно сажать в октябре прямо в грунт: ответ агронома

Важно успеть высадить в течение месяца.

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Источник: IVD.ru

Садоводам рассказали, какие однолетники можно и нужно высаживать в октябре. Уже весной они порадуют глаз роскошным цветением. Рассада не потребуется.

По словам агронома Ксении Давыдовой, наилучшим вариантом для посадки являются однолетники-самосейки. Они распространяются по всеми участку, отлично переносят зиму, а весной оживают и первыми радуют своей красотой.

Эксперт порекомендовала в октябре высаживать календулу, васильки, бархатцы, маки и астры. Лучше заделать их в грунт, а потом присыпать компостом и листьями. По весне потребуется аккуратно сгрести покрытие, чтобы не повредить проростки.

Давыдова отметила, что мульчировать цветы нужно обязательно. Ведь если зима выдастся не очень снежной, то цветы могут замерзнуть и погибнуть.

Справка: Подзимний посев некоторых цветов проводят, когда установится прохладная погода. Посев в осеннее время делают гуще и обильнее, нежели весной для предотвращения низкой всхожести из-за зимних морозов. Чересчур густые всходы весной можно проредить.

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