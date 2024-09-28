Какие однолетники можно сажать в октябре прямо в грунт: ответ агронома
Важно успеть высадить в течение месяца.
Важно успеть высадить в течение месяца.
Садоводам рассказали, какие однолетники можно и нужно высаживать в октябре. Уже весной они порадуют глаз роскошным цветением. Рассада не потребуется.
По словам агронома Ксении Давыдовой, наилучшим вариантом для посадки являются однолетники-самосейки. Они распространяются по всеми участку, отлично переносят зиму, а весной оживают и первыми радуют своей красотой.
Эксперт порекомендовала в октябре высаживать календулу, васильки, бархатцы, маки и астры. Лучше заделать их в грунт, а потом присыпать компостом и листьями. По весне потребуется аккуратно сгрести покрытие, чтобы не повредить проростки.
Давыдова отметила, что мульчировать цветы нужно обязательно. Ведь если зима выдастся не очень снежной, то цветы могут замерзнуть и погибнуть.
Справка: Подзимний посев некоторых цветов проводят, когда установится прохладная погода. Посев в осеннее время делают гуще и обильнее, нежели весной для предотвращения низкой всхожести из-за зимних морозов. Чересчур густые всходы весной можно проредить.