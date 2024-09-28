09:10 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Садовод раскрыл секреты осенней обрезки плодовых деревьев

Опытный садовод из Новосибирска Игорь Волгин поделился важными рекомендациями относительно осенней обрезки плодовых деревьев.

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Он отметил, что лучше всего проводить эту процедуру осенью, когда деревья уже подкормлены, обработаны от вредителей и хорошо политы.

Садовод подчеркнул, что идеальным временем для обрезки является период, когда листопад завершился, а сухая и прохладная погода установилась за две-три недели до заморозков, что обычно происходит в середине октября, пишет Горсайт.

По словам Волгина, задержка с обрезкой может привести к нежелательным последствиям. Если деревья не успеют восстановиться до холодов, раны от срезов могут замёрзнуть, что негативно скажется на их здоровье. Он также предостерег от проведения обрезки в влажную погоду или сразу после дождя.

Садовод рекомендовал использовать остро заточенные и дезинфицированные инструменты, а также подготовить стремянку и перчатки. Места срезов следует обрабатывать специальными пастами или садовым варом для защиты деревьев от болезней и вредителей.

В октябре рекомендуется сначала удалить ненужные ветви, включая повреждённые, больные или сломанные побеги. Также важно срезать корневую поросль и волчки, которые отнимают силы у основного растения. Игорь добавил, что следует удалять слабые и недозревшие ветки, а также те, что растут слишком близко друг к другу или перекрещиваются. Оставлять нужно только те ветви, которые растут перпендикулярно стволу, так как они обеспечат хороший урожай в следующем сезоне.

Не все деревья требуют осенней обрезки; яблони, груши и сливы идеально подходят для этой процедуры, в то время как абрикосы, черешни, персики и вишни лучше оставить до весны.

Игорь Волгин также подчеркнул важность ухода за деревьями после обрезки. Он отметил, что растениям необходимы фосфор и калий: фосфор стимулирует цветение и вносится весной, а калий повышает качество урожая и укрепляет морозостойкость. Садовод посоветовал в апреле внести в почву перепревший навоз, заменив его куриным помётом. Летом такую же подкормку можно повторить с использованием минеральных удобрений.

Волгин заключил, что правильно проведённая осенняя обрезка не только продлевает жизнь дерева, но и способствует улучшению его урожайности, поэтому к этой процедуре следует подходить с максимальной ответственностью.

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