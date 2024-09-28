Садовод раскрыл секреты осенней обрезки плодовых деревьев
Опытный садовод из Новосибирска Игорь Волгин поделился важными рекомендациями относительно осенней обрезки плодовых деревьев.
Опытный садовод из Новосибирска Игорь Волгин поделился важными рекомендациями относительно осенней обрезки плодовых деревьев.
Он отметил, что лучше всего проводить эту процедуру осенью, когда деревья уже подкормлены, обработаны от вредителей и хорошо политы.
Садовод подчеркнул, что идеальным временем для обрезки является период, когда листопад завершился, а сухая и прохладная погода установилась за две-три недели до заморозков, что обычно происходит в середине октября, пишет Горсайт.
По словам Волгина, задержка с обрезкой может привести к нежелательным последствиям. Если деревья не успеют восстановиться до холодов, раны от срезов могут замёрзнуть, что негативно скажется на их здоровье. Он также предостерег от проведения обрезки в влажную погоду или сразу после дождя.
Садовод рекомендовал использовать остро заточенные и дезинфицированные инструменты, а также подготовить стремянку и перчатки. Места срезов следует обрабатывать специальными пастами или садовым варом для защиты деревьев от болезней и вредителей.
В октябре рекомендуется сначала удалить ненужные ветви, включая повреждённые, больные или сломанные побеги. Также важно срезать корневую поросль и волчки, которые отнимают силы у основного растения. Игорь добавил, что следует удалять слабые и недозревшие ветки, а также те, что растут слишком близко друг к другу или перекрещиваются. Оставлять нужно только те ветви, которые растут перпендикулярно стволу, так как они обеспечат хороший урожай в следующем сезоне.
Не все деревья требуют осенней обрезки; яблони, груши и сливы идеально подходят для этой процедуры, в то время как абрикосы, черешни, персики и вишни лучше оставить до весны.
Игорь Волгин также подчеркнул важность ухода за деревьями после обрезки. Он отметил, что растениям необходимы фосфор и калий: фосфор стимулирует цветение и вносится весной, а калий повышает качество урожая и укрепляет морозостойкость. Садовод посоветовал в апреле внести в почву перепревший навоз, заменив его куриным помётом. Летом такую же подкормку можно повторить с использованием минеральных удобрений.
Волгин заключил, что правильно проведённая осенняя обрезка не только продлевает жизнь дерева, но и способствует улучшению его урожайности, поэтому к этой процедуре следует подходить с максимальной ответственностью.