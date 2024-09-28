Арбуз больше человека, помидор в несколько килограмм и тыква-исполин: Самые удивительные гигантские овощи
Дачники выращивают овощи исполинских размеров — и хвастаются урожаем.
Дачники выращивают овощи исполинских размеров — и хвастаются урожаем.
Осенью дачники меряются урожаем: овощи — ведрами, заготовки — десятками банок. А еще — кто вырастил на своем огороде рекордсмена — тыкву, арбуз, кабачок или помидор.
Агроном-любитель Андрей Гусев из подмосковных Луховиц — трехкратный рекордсмен России по выращиванию тыквы. Самая-самая «барыня» у него уродилась в 2022 году — 771 кг. Другой отечественный мастер по тыквам — 28-летний москвич Александр Чусов. В 2023 году его результат составил 548 кг. А в нынешнем году он подвинул всех в границах России — взрастил на своих шести сотках 817 кило и показал тыкву на выставке в «Аптекарском огороде». Не просто удивил, но и поставил очередную планку для бахчеводов.
Самые крупные отечественные помидоры растут… в Красноярском крае — в Минусинске. Причем отмечен не какой-то разовый рекорд: целая группа энтузиастов сражается за победу на фестивале «Минусинский помидор» уже 20 лет. Стимул — новый автомобиль отечественного производства от властей. Победителем в этом году стал пенсионер Александр Терехов. Его чудо-овощ потянул на 2 кг 735 г.
Кабачок — герой мемов, самый «пристраиваемый» овощ. Ольга Догадаева из поселка Искра Октября, Ярославская область, при желании икрой из своего кабачка всю улицу могла бы накормить. В этом году она вырастила овощ весом 50,92 кг, попав с ним в Реестр рекордов России.
«Это было непростое, но захватывающее испытание», — признается хозяйка рекордсмена.
Такой титул носит Оренбургская область. В нынешнем году на Всероссийском фестивале «Агробатл»-2024 в Ставрополье удивил 15-летний Тимофей Савин. Он проехал 1700 км, чтобы привезти на конкурс своего полосатого красавца сорта Каролина Кросс весом 88,4 кило. Говорит, полгода готовился: специальная яма, грунт, удобрения, термошнур для правильной температуры, поливка. В итоге Тимофей занял третье место. Пока отечественный рекорд по арбузам составляет 114 кг, его показал на «Агробатле» фермер из Калужской области. Второе место — у дачника из Москвы с полосатым весом 97,3 кг.
Собирательница рекордов — это про Елену Агафонову из Краснодарского края. Елена — овощевод-гигантовод, коллекционер экзотических растений, ландшафтный дизайнер. Занимается растениями шесть лет, а плодами-гигантами — три года. Загибайте пальцы, все ее достижения — нынешнего года. Она вырастила:
А КАК У НИХ?
Моду на рекорды «замутили» американские фермеры более 150 лет назад. Начали с тыкв. Потом огородный батл подхватили европейцы. И началось состязание по всему, что растет и колосится. Мировые рекорды сегодня выглядят так:
ОФИЦИАЛЬНО.
По данным Книги рекордов России, Реестра рекордов России и Международной книги рекордов Interrecord.
МНЕНИЕ ЗА…
Роман Пономарев, фермер, организатор ежегодного фестиваля «Агробатл» (Ставрополь):
— Выращивание гигантских овощей реально затягивает. Процесс нелегкий, требует знания, опыта, трудовых и финансовых затрат. Но при этом каждый из рискнувших может стать победителем в рамках страны. А если получится, то замахнется и на мировой рекорд. Попадет в Книгу рекордов России или Книгу рекордов Гиннесса. Для этого устраиваются специальные фестивали — чтобы любой человек мог вырастить гигантский продукт и показать всему миру результаты своих трудов. Например, в Бельгии проводят тыквенную регату. Участники состязаний выскабливают гигантские тыквы изнутри, садятся в них и пускаются вниз по реке на скорость. Инициаторами состязания когда-то стали фермеры, которым жалко было просто так выбрасывать гиганты по 300 — 400 кг. А в Техасе проходит фестиваль по бросанию тыквы с воздушного шара. Ради того, чтобы просто посмотреть с высоты, как эффектно она разбивается. Чем тяжелее тыква, тем ярче впечатления.
…И ПРОТИВ.
Андрей Туманов, руководитель общественной организации «Садоводы России»:
— Я отрицательно отношусь к гигантомании. В результате таких экспериментов получается, как правило, не совсем съедобный продукт. Его выращивают в выставочных целях, чтобы поразить чье-то воображение, привлечь внимание, услышать похвалу и получить награду. Но для сельского хозяйства это неинтересно и непрактично.
Потом все это, как правило, выбрасывается. Можно попытаться что-то приготовить, но это будет невкусно. И неполезно. Порой даже на корм скоту не идет. К тому же от такого плода не всегда можно получить семена для дальнейшего размножения. Это гибриды, которые вбирают лучшие качества от родительской пары, но при этом не смогут их передать следующему поколению.