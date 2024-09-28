14:47 (мск), источник: Известия

Вильфанд пообещал москвичам бабье лето в начале октября

С 1 октября в Москву на три дня придет бабье лето. Об этом 28 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Вильфанд пообещал москвичам бабье лето в начале октября | Источник: Известия

Из-за антициклона и поступления холодных воздушных масс с севера в понедельник (30 сентября) в Москве ожидается похолодание: ночью от +7 до +9 градусов, днем от +13 до +15, что на 2−3 показателя выше обычного для этого времени года.

«И дальше опять область высокого давления, опять южные потоки. И со вторника по четверг, на три дня, опять летняя погода. Правда ночью уже температура будет сильно понижаться, будет от +5 до +10 градусов. А днем — от +17 до +22 градусов», — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».

Однако в пятницу (4 октября) опять придет похолодание, температура понизится до +11 градусов, дополняет «Газета.Ru». Ожидаются небольшие дожди.

Накануне в «Яндекс Погоде» сообщили, что в выходные, 28—29 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная погода с дождями. Днем воздух прогреется до +18…+20 °С. К вечеру дождь прекратится, а температура останется в пределах от +18 до +19 градусов.

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