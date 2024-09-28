Вильфанд пообещал москвичам бабье лето в начале октября
С 1 октября в Москву на три дня придет бабье лето. Об этом 28 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
С 1 октября в Москву на три дня придет бабье лето. Об этом 28 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Из-за антициклона и поступления холодных воздушных масс с севера в понедельник (30 сентября) в Москве ожидается похолодание: ночью от +7 до +9 градусов, днем от +13 до +15, что на 2−3 показателя выше обычного для этого времени года.
«И дальше опять область высокого давления, опять южные потоки. И со вторника по четверг, на три дня, опять летняя погода. Правда ночью уже температура будет сильно понижаться, будет от +5 до +10 градусов. А днем — от +17 до +22 градусов», — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».
Однако в пятницу (4 октября) опять придет похолодание, температура понизится до +11 градусов, дополняет «Газета.Ru». Ожидаются небольшие дожди.
Накануне в «Яндекс Погоде» сообщили, что в выходные,