Ураган «Хелен» ударил по Флориде со скоростью ветра до 225 км/ч
Эти кадры — как из страшного фильма. В Сети появились жуткие видео с места.
Эти кадры — как из страшного фильма. В Сети появились жуткие видео с места.
В материалах видно, что ураган привел к наводнениям и пожарам. Кому-то довелось оказаться в такую погоду за рулем на дороге, и машина просто не могла сдвинуться с места.
На данный момент известно об одном погибшем. Без электричества из-за «Хелен» остались более миллиона человек. В большинстве округов штата объявлен режим ЧП, пишет «Мир в огне».
Ранее эксперты рассказали, что нужно сложить в «тревожный чемоданчик» на случай урагана и других стихийных бедствий.