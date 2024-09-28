17:48 (мск), источник: Погода Mail

Ураган «Хелен» ударил по Флориде со скоростью ветра до 225 км/ч

Эти кадры — как из страшного фильма. В Сети появились жуткие видео с места.

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В материалах видно, что ураган привел к наводнениям и пожарам. Кому-то довелось оказаться в такую погоду за рулем на дороге, и машина просто не могла сдвинуться с места.

На данный момент известно об одном погибшем. Без электричества из-за «Хелен» остались более миллиона человек. В большинстве округов штата объявлен режим ЧП, пишет «Мир в огне».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее эксперты рассказали, что нужно сложить в «тревожный чемоданчик» на случай урагана и других стихийных бедствий.

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