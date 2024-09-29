В Гидрометцентре пообещали до +20 градусов в Москве
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до +20 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 29 сентября.
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до +20 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 29 сентября.
Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9.
В Московской области днем ожидается от +15 до +20 градусов, ночью температура может опуститься до +6.
Ожидается южный ветер со скоростью 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 748−751 мм ртутного столба.
Ранее, 27 сентября, в «Яндекс Погоде» рассказали «Известиям», что вечером в воскресенье в Москве ожидается сильный дождь. В Подмосковье погода тоже будет преимущественно пасмурной. В северных городах региона, таких как Королев, Химки, Зеленоград, Красногорск и Мытищи, ожидаются продолжительные дожди как в субботу, так и в воскресенье. В южных районах области, включая Подольск, Раменское, Домодедово, Коммунарку и Видное, вероятность осадков заметно ниже.