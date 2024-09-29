16:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

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Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в воскресенье, 29 сентября, местами в северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте воздействия повышенной температуры, — говорится в сообщении. — Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться».

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