Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в октябре
Сентябрь в этом году стал еще одним летним месяцем — очень теплым и сухим. Значит ли это, что октябрь будет таким же? «Вечерняя Москва» спросила у метеорологов.
Сентябрь в этом году стал еще одним летним месяцем — очень теплым и сухим. Значит ли это, что октябрь будет таким же? «Вечерняя Москва» спросила у метеорологов.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин говорит, что первые дни октября принесут в Московскую область много дождей.
Короткое похолодание: какой будет погода в Москве в первую неделю октября.
— Если утренняя температура воздуха в какие-то дни будет колебаться у отметки +2…+7 градусов, к дождю вообще могут присоединиться снежинки, — сказал Ильин.
Метеорологи скептически относятся к поговоркам, приметам. Но одна из них все же действует безотказно. Октябрьский снег на зиму не ложится. Первый снег наверняка растает.
Зима, по словам Ильина, в центральных регионах страны будет такой же снежной, как и в прошлом году, и теплой.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Наталья Позднякова, главный специалист информационного агентства «Метеоновости»:
— Последние выходные сентября в Москве и области будут дождливыми. Атлантический циклон на время разрушит власть антициклонов в центре России. Дождь в Москве начнется уже в пятницу, а наиболее сильные осадки пройдут в ночь на субботу. И воскресный день тоже будет дождливым. До конца месяца выпадет около 20 миллиметров осадков, треть месячной нормы.