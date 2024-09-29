14:29 (мск), источник: Вечерняя Москва

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в октябре

Сентябрь в этом году стал еще одним летним месяцем — очень теплым и сухим. Значит ли это, что октябрь будет таким же? «Вечерняя Москва» спросила у метеорологов.

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Источник: РИА "Новости"

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин говорит, что первые дни октября принесут в Московскую область много дождей.

Короткое похолодание: какой будет погода в Москве в первую неделю октября.

— Если утренняя температура воздуха в какие-то дни будет колебаться у отметки +2…+7 градусов, к дождю вообще могут присоединиться снежинки, — сказал Ильин.

Метеорологи скептически относятся к поговоркам, приметам. Но одна из них все же действует безотказно. Октябрьский снег на зиму не ложится. Первый снег наверняка растает.

Зима, по словам Ильина, в центральных регионах страны будет такой же снежной, как и в прошлом году, и теплой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Наталья Позднякова, главный специалист информационного агентства «Метеоновости»:

— Последние выходные сентября в Москве и области будут дождливыми. Атлантический циклон на время разрушит власть антициклонов в центре России. Дождь в Москве начнется уже в пятницу, а наиболее сильные осадки пройдут в ночь на субботу. И воскресный день тоже будет дождливым. До конца месяца выпадет около 20 миллиметров осадков, треть месячной нормы.

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