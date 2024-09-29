17:10 (мск), источник: Известия

Жителей уезда Гала в Румынии эвакуируют из-за угрозы наводнения

Жителей уезда Гала в Румынии эвакуируют из-за угрозы наводнения, в школах региона отменили занятия. Об этом 29 сентября сообщила префект уезда Андреа-Анамария Наггар.

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Жителей уезда Гала в Румынии эвакуируют из-за угрозы наводнения | Источник: Reuters

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям уезда решила эвакуировать всех людей, проживающих вблизи русел рек, а также в зонах с высоким риском наводнения. Еще в субботу галацкие пожарные выехали на место, чтобы обсудить с местными властями, они выявили наиболее уязвимых людей, которые будут переселены в безопасное место», — приводит ее слова «РИА Новости».

Отмечается, что также из-за объявления в регионе «красного» уровня метеоопасности, действующего до 30 сентября, занятия в 22 населенных пунктах были отменены.

В уезде на данный момент принимаются меры по предотвращению наводнения: проводится мониторинг, направлены войска для помощи населению и дежурит спецтехника.

В середине сентября на Центральную и Восточную Европу обрушился шторм «Борис». В Румынии наводнение унесло жизни четырех человек. В результате шторма также было повреждено более 5 тыс. домов в румынском городе Галац. Также сообщалось, что природное явление унесло несколько жизней в Польше и Австрии.

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