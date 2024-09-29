Тропический шторм «Кратон» возле Филиппин усилился до тайфуна
ГОНКОНГ, 29 сентября. /ТАСС/. Находящийся возле Филиппин тропический шторм «Кратон» преобразовался в тайфун. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление Тайваня.
ГОНКОНГ, 29 сентября. /ТАСС/. Находящийся возле Филиппин тропический шторм «Кратон» преобразовался в тайфун. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление Тайваня.
По его данным, в настоящее время «Кратон» находится в 180 км к северо-востоку от филиппинского острова Лусон. Порывы ветра внутри тайфуна уже достигают 43 м/с.
Согласно последним прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки он начнет двигаться на север и будет приближаться к Тайваню — сейчас он находится в 440 км к юго-востоку от острова.
Тропический шторм «Кратон» образовался возле Филиппин в субботу.