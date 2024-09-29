В европейскую часть России в начале октября вернется летняя погода

«После дождей и похолодания в последние дни сентября в начале второго осеннего месяца в центр Европейской России выйдет очередной антициклон, который вновь сформирует в столичном регионе преимущественно солнечную и сухую погоду… В такой ситуации жителей и гостей региона ждёт практически классическое старое бабье лето — если во вторник и в пятницу днем пока скромные плюс 15 — плюс 17 градусов, что, однако, на 6−7 градусов выше положенного по климату, то в среду вполне летние плюс 20 — плюс 22 градуса… чуть прохладнее в четверг — плюс 19 — плюс 21 градус», — отметил Леус.
Синоптик добавил, что по ночам Москве и области ожидается умеренное тепло: в столице плюс 5 — плюс 8 градусов, по области местами до плюс 1 — плюс 2 градусов.
«Начало октября ожидается довольно комфортным, без пасмурных дней и обложных дождей, без заморозков и осадков в смешанной фазе, что вполне бы могло быть, если посмотреть на календарь и заглянуть в климатические справочники», — резюмировал Леус.