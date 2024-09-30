Число жертв урагана «Хелен» в США возросло до 90 человек
НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 90 человек погибли на юго-востоке США из-за обрушившегося на территорию страны урагана «Хелен». Об этом сообщил телеканал CNN.
НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 90 человек погибли на юго-востоке США из-за обрушившегося на территорию страны урагана «Хелен». Об этом сообщил телеканал CNN.
По данным телеканала, как минимум 36 человек погибли от удара стихии в штате Северная Каролина, 24 — в штате Южная Каролина, 17 — в штате Джорджия, 11 — во Флориде, а также сообщается о еще 2 погибших в штате Вирджиния.
Более 2,3 млн жителей Флориды, Джорджии, Северной Каролины, Южной Каролины и Вирджинии из-за урагана все еще остаются без электричества, согласно данным мониторингового ресурса PowerOutage.
Ураган четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона «Хелен» достиг суши в малонаселенном районе Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу по времени штатов Восточного побережья США. Вскоре после этого он ослаб сначала до первой категории, а после — до тропического шторма.