05:26 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд спрогнозировал опасные явления в восьми регионах России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Опасные явления прогнозируются в восьми регионах России, ожидаются пыльные бури, дожди и сильный ветер. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«На юге европейской России, в Калмыкии, в Ростовской области в начале недели [прогнозируется] пыльная буря, в регионе давно не было осадков. В Ростовской области ожидается ветер до 22 м/с, а в Калмыкии — до 27 м/с», — сказал он.

Метеоролог добавил, что 1 октября в Краснодарском крае пройдет сильный дождь. Ураганный ветер до 33 м/с ожидается на побережье Печорского моря, в районах Ненецкого автономного округа и на юго-востоке Баренцева моря.

В Ингушетии, Дагестане, Чеченской Республике прогнозируется ветер до 30 м/с, в горных районах — до 35 м/ с, в связи с этим выпущено штурмовое предупреждение.

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