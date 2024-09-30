Вильфанд спрогнозировал опасные явления в восьми регионах России

«На юге европейской России, в Калмыкии, в Ростовской области в начале недели [прогнозируется] пыльная буря, в регионе давно не было осадков. В Ростовской области ожидается ветер до 22 м/с, а в Калмыкии — до 27 м/с», — сказал он.
Метеоролог добавил, что 1 октября в Краснодарском крае пройдет сильный дождь. Ураганный ветер до 33 м/с ожидается на побережье Печорского моря, в районах Ненецкого автономного округа и на юго-востоке Баренцева моря.
В Ингушетии, Дагестане, Чеченской Республике прогнозируется ветер до 30 м/с, в горных районах — до 35 м/ с, в связи с этим выпущено штурмовое предупреждение.