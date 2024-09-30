Работает 100%. После такой обработки малина не будет болеть

Малина часто болеет — то у кустарника желтеют листья, то на стволе появляются пятна. В общем, забот хватает. Поэтому опытные огородники осенью используют средство, которое помогает от всех болезней.
И речь идет о бордоской смеси. Агроном Ирина Радишевская советует использовать средство только для малины, работает 100%. Кустарник после опрыскивания как будто оживает — листья становятся более зелеными, ягод — больше.
Важно средство приготовить правильно, концентрация должна быть однопроцентная. Перед обработкой малину не забудьте обрезать и только лишь потом приступайте.
Для этого разведите раствор согласно инструкции, хорошо растворите, пусть настоится одни сутки. Затем процедите через сито или марлю и опрыскивайте.
Обрабатывать надо не только листья, но и ствол, ветки. Теперь можете не волноваться, в новом сезоне малина болеть не будет.
Кстати, вишня, например, не любит бордоскую смесь, имейте в виду, у растения начнут опадать листья. Поэтому строго применяйте только для малины.
И еще важное уточнение от агронома: бордоская смесь смывается водой, поэтому для обработки нужно выбрать сухую погоду. Также посмотрите по прогнозу, чтобы в ближайшие 2−3 дня осадков тоже не ожидалось. Тогда все будет хорошо.