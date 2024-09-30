Италия и Швейцария изменили границы из-за таяния ледников
Ледники в Альпах продолжают стремительно исчезать.
Ледники в Альпах продолжают стремительно исчезать.
Швейцария и Италия пересмотрели альпийскую границу из-за таяния ледников. Изменения затронули территорию вокруг горы Маттерхорн, одной из высочайших вершин Европы, находящейся на границе швейцарского региона Церматт (юг кантона Вале) и итальянской области Валле-д’Аоста, сообщает Bloomberg.
Пересмотр границы коснулся популярного горнолыжного курорта Церматт, расположенного у подножия горы Маттерхорн. Туристы и лыжники по-прежнему могут свободно пересекать границу между Швейцарией и Италией, однако сама граница изменена рядом с горами Теста Гриджиа, Плато Роза и Гобба ди Роллен в соответствии с экономическими интересами двух стран.
Швейцарские ледники продолжают стремительно таять. По данным The Guardian, в 2023 году они потеряли 4% объема. В 2022 году они сократились на 6%. Ученые прекратили замерять размер льда на некоторых швейцарских вершинах, так как его не осталось вовсе.
Европейские ледники тают быстрее, чем на других континентах. По данным службы Copernicus, за последние два года они потеряли 10%, а к 2050 году ледниковый покров уменьшится наполовину, даже если потепление не превысит отметку 2.
Ранее стало известно, что ледник Мармолада, самый крупный ледник в Доломитовых Альпах (Италия), может полностью исчезнуть к 2040 году из-за повышения средней температуры. За последние пять лет площадь ледника сократилась на 70 га, что эквивалентно 98 футбольным полям. А с начала измерений в 1888 году ледник отступил на 1,2 тыс. м. Сейчас эксперты называют состояние ледника «необратимой комой». Этот ледник считается символом региона, и его ежегодно измеряют с 1902 года как показатель изменений климата.
Таяние ледников в прошлом уже приводило к трагедиям. В 2022 году на леднике Мармолада произошло обрушение, в результате которого погибли 11 человек. Более того, из-за таяния ледников в регионе находят множество артефактов времен Первой мировой войны, в том числе оружие, сани, дневники, а также тела солдат. До этого сообщалось, что 80% альпийских ледников могут исчезнуть в Италии к 2060 году. Это приведет к сильным засухам через 30−40 лет.